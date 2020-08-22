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istihdamında “yerlileşme” hamlesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sektörünün son 17 yılda büyük hızla büyümesi nedeniyle, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünü yurtdışından karşılamak zorunda kaldığını belirterek, "Şu anda 295 binin üzerinde kişinin edildiği sivil sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11'i bulmakta. Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki tüm paydaşlarla birlikte bu çalışmayı yaparak sektörde vatandaşlarımızın öncelikli olarak istihdam edilmesini hedefliyoruz " dedi.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 14:42 Son Güncelleme: 22.8.2020 14:56 ABONE OL
Havacılık istihdamında “yerlileşme” hamlesi!
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Havacılık istihdamında “yerlileşme” hamlesi!
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