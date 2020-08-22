Nakitsiz ödeme dönemi başlıyor

Salgınla mücadele döneminde temassız bankacılık adı altında yoğun şekilde kullanılmaya başlayan "karekod" uygulamasında yeni bir sayfa açıldı. Merkez Bankası, nakitsiz ödemeleri her seviyede artıracak karekod kullanımının yaygın hale gelmesini sağlayacak 'TR Karekod'u hayata geçiriyor.



BÜFECİ DE KULLANACAK

Ödeme hizmeti kapsamına giren bu kodlarla ödemeler kolaylaştırılacak, küçük işletmeler dâhil bütün işyerlerinde kullanımı teşvik edilerek daha az nakit kullanımı sağlanacak. Simitçi, çiçekçi, büfeci gibi küçük işletme ve satıcılar da karekod kullanabilecek.







ÜST SINIR GELEBİLİR

Merkez Bankası TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine üst sınır getirebilecek. Ayrıca ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem işleticileri, iş yerleri, dış hizmet sağlayıcıları gibi taraflardan gerekli bilgi, belge istemeye ve ihtiyaç halinde yerinde inceleme yapmaya yetkili olacak. TR Karekod, karekod üretici koduna sahip ödeme hizmeti sağlayıcısı ve Merkez Bankası'nca uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretilecek. Karekod üretici kodu, ödeme hizmeti sağlayıcısı, Merkez Bankası'nca uygun görülen ödeme sistemi işleticisinin talebi üzerine Bankalararası Kart Merkezi tarafından belirlenecek, internet sitesinde duyurulacak. Ödeme hizmeti sağlayıcısı da yapılacak ödemelerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.



EN GEÇ 2021'E KADAR

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31 Aralık 2021'e kadar yönetmelikle uyumlu hale getirecek. Merkez Bankası bu süreyi bir yılı geçmeyecek şekilde uzatabilecek.

Son dakika: Emekliye 2550 TL promosyon fırsatı! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Türkiye’nin eksenini değiştiren dev hamle! 'Müjde'nin ilk adımı o tarihi konuşmayla atılmıştı...

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan tarihi açıklamayı yaptı: Dünya 'Müjde'yi böyle gördü!