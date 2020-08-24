14 milyon vatandaşa 30.8 milyarlık koruma

Hükümetin, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaklaşık 14 milyon vatandaşa sağladığı sosyal destek ağustos sosunda 30.8 milyar liraya ulaşacak. Eşi vefat eden kadınlar, kronik rahatsızlığı olanlar, öksüz/yetimler, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına yapılan sosyal destek ödemeleri de bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine 90 milyon liranın üzerinde ödeme yapacak. Eşi vefat eden yardıma ihtiyacı olan 89 bin kadına toplam 57.8 milyon lira nakdi destek sağlanacak.Pandemi süreciyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile ağustos ayı itibarıyla ulaşılan hane sayısı 1 milyon 310 bini geçti. Üç bölümden oluşan biner liralık yardım programından yararlananların sayısı da 6 milyon 212 bini, ödenen tutar da 6 milyar 212 milyon lirayı geçti. Bu süreçte verilen kısa çalışma, nakdi ücret desteği ile birlikte bu ay yapılacak ödeme tutarı 30 milyar 841 milyonu geçecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin de bugün başlayacağını duyurdu. Muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemeleri bugün itibariyle başlayacak. Toplam 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90.1 milyon lira ödeme yapılacak; Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere iki aylık periyotlarla 800 lira destek verilirken, 24 bin ailenin hesabına 16.9 milyon lira ödenecek. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı yüzde 50 artırılarak 100 liradan 150 liraya çıkarılırken, 2 aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme yapılacak. Eşivefat eden yardıma muhtaç 89 bin ihtiyaç sahibi kadına 57.8 milyon lira ile destek sağlanacak.Devlet anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destek sağlıyor. Bu kapsamda bu hafta 39 bin kişinin hesabına toplam 11.6 milyon lira yatırılacak. Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3.3 milyon lira destekte bulunulacak. Kronik Hastalık Yardım ödemeleri 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemeler de bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek.