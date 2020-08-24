EFT Ücreti Ne Kadar? 2020 EFT Gönderim Ücreti Ne Kadar, Kaç TL?

İki farklı banka arasında yapılan para alışverişine verilen isimdir. Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemini ister şubeye giderek isterseniz mobil internet bankacılığı kullanarak yapabilirsiniz. Bu işlem genellikle internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. EFT ücreti isr bu noktada en çok merak edilen konudur. EFT işlemi sırasında ne kadar kesinti yani ücret çıkacağını öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. Peki, 2020 Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Denizbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların EFT gönderim ücreti ne kadar, kaç TL?

2020 EFT ÜCRETİ NE KADAR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) EFT ücreti konusunda yeni düzenlemeler getirdi. Alınan ücret ve komisyonlarında azaltma kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan ortak alınan bu karar vatandaşların içini rahatlattı.

EFT ÜCRETLERİ En Düşük En Yüksek MOBİL 1 TL 25 TL İNTERNET 1 TL 25 TL ATM 2 TL 50 TL ŞUBE/DİĞER 5 TL 100 TL

EFT ücreti işlem tutarının bin TL'nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL, şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL olarak belirlendi.

İşlem tutarı bin TL ile 50 bin TL arasında olan işlemlerde ise bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi.

BDDK ve TCMB'nin söz konusu düzenlemeleri, 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

EFT NEDİR?

Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferidir. Örnekle; X bankasında bulunan hesabınızdan Y bankasında bulunan bir hesaba para göndermek istiyorsunuz. Bu noktada işlemleri EFT ile gerçekleştirmeniz gerekiyor.

EFT ile gerçekleştirilen tüm işlemler yalnızca belirli saatlerde yapılabiliyor. EFT transferi saatleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Fakat genel olarak bakacak olursak EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30 gibi son bulur.