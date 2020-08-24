Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kredi faiz oranları tablosu SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

tablosu : Ziraat, , Garanti ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

: Kamu bankaları (Ziraat, , Vakıfbank) ev ve otomobil almak isteyenler için düşük faizli kredi uygulamasını başlattı. İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşle birlikte otomobil ve konut satışlarında adeta patlama yaşandı. Kampanya ile rekor seviyede kredi kullanıldı. Vatandaşlar halen ' ne kadar?' sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırarak kendileri için en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. Biz de haberimizde bankaların güncel faiz oranları derledik. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, , Garanti ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - ...

Giriş Tarihi: 24.8.2020 07:16 Son Güncelleme: 24.8.2020 07:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

haberi: Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından bankaların ihtiyaç - taşıt - hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Özellikle kamu bankalarının devreye aldığı kredi paketi sonrası vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını gidermek, ev ve otomobil almak istedi. Peki güncel ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? Biz de haberimizde banka banka güncel oranları listeledik.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.17
Konut kredisi: 1.09

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAZİ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.99

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.65
Sarıpanjur konut kredisi: 0.99

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.3
Taşıt kredisi: 1.2
Ev kredisi: 1.15

KREDİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.65
Taşıt kredi: 1.57
Konut kredisi: 1.19

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44
Konut kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.47

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.26
Konut kredisi: 1.29

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.25

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.07
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.45

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.43
Mortgage kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.31

ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları tablosu SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA