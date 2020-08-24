Kredi faiz oranları tablosu SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Özellikle kamu bankalarının devreye aldığı kredi paketi sonrası vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını gidermek, ev ve otomobil almak istedi. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? Biz de haberimizde banka banka güncel oranları listeledik.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.17

Konut kredisi: 1.09