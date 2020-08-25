Sel mağdurlarının vergi borçlarına faizsiz 24 ay taksit

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Giresun'daki mükelleflerin vergi borçlarının, 29 Ocak 2021 Cuma günü sonuna kadar başvurmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faizsiz 24 ay süreyle taksitlendirileceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen son sel felaketi nedeniyle "Giresun'da sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, vergi kanunları uygulaması bakımından 22.8.2020 ile 30.11.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiği" belirtildi. Açıklamada, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 15 Aralık günü sonuna kadar verilebileceği belirtildi. Giresun'daki mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2020 yılı 3 üncü geçici vergi beyannamesinin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca Giresun'daki mükelleflerinin vergi borçları 29 Ocak 2021 Cuma günü sonuna kadar başvuru yapmaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecek" denildi.Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanağı sağlanması için gerekli kolaylıkların gösterilmesi konusunda üyelerine tavsiye kararı aldı.