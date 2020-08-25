TÜİK açıkladı: Türkiye’nin internet kullanım oranı belli oldu!

E-DEVLET ARTIŞI



Kişisel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 51,5 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 51,2 idi. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 48,7 ile ilk sırayı aldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ



İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 36,5 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 34,1 olarak gözlendi.

Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, erkeklerde yüzde 40,2 iken kadınlarda yüzde 32,7 oldu. Bu oran, bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 38,3 ve yüzde 29,9 olarak gözlendi.