Türkiye’yi üretim üssü yapar

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı sanayi dünyasında büyük heyecan yarattı. Zira geçen yıl 50 milyar metreküp doğalgaz ithal eden Türkiye, bunun 44.9 milyar metreküpünü iç piyasada tüketti, geri kalanını ise ihraç etti. İç tüketimin 14.5 milyarı konuta, 12.4 milyarı sanayiye, 11.2 milyarı elektrik üretimine, 6.8 milyarı ise diğer alanlara gitti.



YENİ YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇAR

Sanayicilerin hemen her alanda dile getirdiği yüksek enerji maliyetleri sorunu bu keşif ile önemli ölçüde azalacak. İş dünyasına göre bu halihazırda, Asya ülkelerine göre daha uygun maliyetli üretim imkânı sunan Türkiye için gerçek bir sanayi ve teknoloji devrimi başlatabilir. Gaz keşfinin, sanayi üretimi, ihracatı ve altyapısı olan bir ülke olarak Türkiye'yi üretim üssü haline getireceği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri, "Bazı ülkelerde enerji ucuz ama işgücü ve lojistik imkânı yok. Hem sanayileşmiş hem de kendi enerji kaynağı olan az sayıda ülke var. Bu nedenle üretimde yeni yatırımlar kaçınılmaz" açıklamasını yaptı. Sanayide en fazla doğalgaz tüketimi Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) gerçekleşiyor. Geçen yıl OSB'lerin doğalgaz tüketimi 3 milyar metreküpü buldu. Kimya da doğalgaz tüketiminin en fazla olduğu sanayi alanlarından biri oldu. Petrokimya dahil kimya sektöründeki doğalgaz tüketimi 1.9 milyon metreküpe ulaştı. Ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine sahip demirçelikte de doğalgaz yaygın biçimde kullanılıyor. Buradaki kullanım da 1.5 milyar metreküp.

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İHRACATA VE SEKTÖRLERE YENİ GÜÇ

Türkiye'deki tüm yeraltı kaynaklarının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Bulunan doğalgaz kaynağı yeraltı kaynaklarımızdan bir tanesidir. Cari açığımızdaki en büyük etken dışarıdan aldığımız enerjidir. Bu anlamda gerek yeraltı enerji gerekse yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunup yerli ve milli enerjiye dönüştürülmesi ve bunun da sürekli olarak devam etmesi ülkemiz açısında çok değerli" dedi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise , "Özellikle kimya sektörümüzün de hammadde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu göz önüne aldığımızda sektörümüzün üretimde ihtiyacı olan hammadde ve enerji kaynaklarından olan doğalgazın ülkemizden karşılanacak olması, sektörümüzün hem ithalatını düşürecek hem de üretime ciddi bir katkı sağlayarak sektörümüzü ileriye taşıyacaktır. Enerji maliyetleri azaldığında, sanayicilerimiz daha çok üretmeye ve yatırıma odaklanacak" dedi.







ÇELİK DÜNYASINA DOPİNG

Doğalgazın keşfi en çok da ağır sanayide heyecan yarattı. Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Biz hırdavat sektörü olarak vasıflı çelik kullanıyoruz. Bunun yanında bakır, alüminyum, paslanmaz metallerimiz var. Bu metaller üzerindeki enerji oranı üretmek için çok yüksek. Biz bu alanda dışarıya bağımlıyız. Doğalgazın yerli ve milli olması bir fırsat yaratacak. Enerji maliyetlerimizin düşecek olması sektörümüzde ihracatı daha da artıracaktır" açıklaması yaptı. Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ise şunları kaydetti: "Şu anda gündemimizde olan milli gaz bizim sektörümüze doğrudan bir ivme kazandırabilir. Cari açığımızın en büyük sebebi olan enerjiyi artık ithal etmeyecek oluşumuz bize büyük katkı sağlayacaktır. Bu gazı milli araçlarımızla bulduk, bundan sonra çok büyük teknoloji ve maliyetlere ihtiyaç var. Bu aşamada milli olan gazın çıkarılmasında ve dağıtılmasında da kullanılacak araçların milli ve yerli olması yerli gaz kadar önemlidir. Biz Armatür, Valf, Musluk Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği olarak tüm çalışmalara tedarikçi olmaya hazırız."

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