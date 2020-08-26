Altın üretimi rekora gidiyor

Türkiye'de altın üretimi rekora koşuyor. Son 25 yılda ülkedeki altın talebinin 160 ton olduğunu söyleyen Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, sadece bu yılki talebin ise yaklaşık 150 ton olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki şirketlerin bu yıl 44 ton külçe altın üretimi gerçekleştireceğini kaydeden Yücel, şu bilgileri verdi: "2017'de yapılan değişiklikle yerel üreticilerin ürettikleri altını piyasa fiyatından alma hakkı öncelikle Merkez Bankası'nda. Bizim tek alıcımız haline gelen Merkez Bankası bugüne kadar ürettiğimiz tüm altını aldı." Yücel, Türkiye'de 6.500 tonluk potansiyel ve en az 1.500 tonluk çıkarılabilir altın rezervi bulunduğunu belirtti.