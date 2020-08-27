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haberi: ABD Başkanı Trump tarih vererek 'kapatacağız' demişti! 'ta deprem üstüne deprem

haberi: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , Çinli sosyal medya uygulaması 'un ülkesi için güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle 15 Eylül tarihine kadar Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde kapatılacağını söyledi. Yaşanan gelişmeler üzerine Mayıs ayında Tiktok'un başına geçen CEO görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 10:39 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump tarih vererek 'kapatacağız' demişti! TikTok'ta deprem üstüne deprem

haberi: 'un CEO'su , ABD Başkanı 'ın, kendileri için güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle uygulamanın ABD operasyonlarını bir Amerikan şirketine satması için Çinli sahibine baskı yapması üzerine istifa etti. Mayer, çalışanlara hitaben kaleme aldığı mektupta, istifa kararını ve gerekçelerini duyurdu.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump tarih vererek 'kapatacağız' demişti! TikTok'ta deprem üstüne deprem

Mayıs ayında 'un başına geçen Mayer, istifanın kararını "siyasi ortamın keskin bir şekilde değişmesi" nedeniyle aldığını belirtti. Mayer, kararını "İstifa kararından önce kurumsal değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun benim üstlendiğim küresel rol için ne anlama geldiği konusunda ciddi muhasebe yaptım." ifadeleriyle değerlendirdi.

MİCROSOFT İLE SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Ana şirket Bytedance, TikTok'un ABD operasyonlarını satın alması için Microsoft ile görüşürken, Mayer, sürecin kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump tarih vererek 'kapatacağız' demişti! TikTok'ta deprem üstüne deprem

tarafından yapılan açıklamada, "Son birkaç ayın siyasi dinamiklerinin Kevin'ın rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini takdir ediyor ve kararına tamamen saygı duyuyoruz. Şirkette geçirdiği zaman için kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÇİNLİ UYGULAMALARIN ABD'Yİ HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların "ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini" söyleyen Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump tarih vererek 'kapatacağız' demişti! TikTok'ta deprem üstüne deprem

TRUMP: SATILMAZSA 15 EYLÜL'DE KAPATACAĞIZ

Trump, 'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayarak, uygulamayı ABD'de yasaklayacağını duyurmuştu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini aktaran Trump, Microsoft ya da benzer ABD merkezli bir firmanın TikTok'u alması gerektiğini söylemişti.

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

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Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump tarih vererek 'kapatacağız' demişti! TikTok'ta deprem üstüne deprem
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