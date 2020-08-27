Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump tarih vererek 'kapatacağız' demişti! TikTok'ta deprem üstüne deprem

TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Son birkaç ayın siyasi dinamiklerinin Kevin'ın rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini takdir ediyor ve kararına tamamen saygı duyuyoruz. Şirkette geçirdiği zaman için kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÇİNLİ UYGULAMALARIN ABD'Yİ HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların "ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini" söyleyen Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor.