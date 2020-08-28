Çelik kasa satışlarında patlama! Çelik kasalara ilgi neden arttı?

Ticari ve ev-ofis tipi kasaların tamamının satışlarında artış oldu. Çelik kasa satışlarındaki artış trendi, koronavirüs salgınının da etkisiyle devam ediyor. Talep artışı ticari ve ev-ofis tipi kasaların tamamında gerçekleşirken, en büyük talep artışı ise hem evlerde hem de ofislerde kullanılabilen betonlu kasalarda oldu.

BETONLA AĞIRLAŞTIRILMIŞ KASALAR TERCİH EDİLDİ

Pandeminin dolaylı etkisiyle tasarruflarını, ziynet eşyalarını ve kıymetli kağıtlarını, evinde saklama yolunu tercih eden tüketiciler, güvenlik sebebiyle betonla ağırlaştırılmış kasaları tercih etti.

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Pandemi süresince verilen aradan dolayı iş yeri güvenliğinin artırılması amacıyla ticari para kasalarında da talep artışı yaşandı.

Pandemiyle birlikte yüzeylere teması minimuma indirme bakış açısı, kasa satışlarına da yansıdı. Bu doğrultuda, kullanım kolaylığı ve anahtar taşımama özelliğinin etkisiyle, elektronik şifreli ürünler anahtarlı kasalara göre daha çok talep gördü.

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