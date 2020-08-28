Eğitim 31 Ağustos’ta başlıyor! VELİLER DİKKAT! Satın alırken…

Bir ürünün ilgili standarda uygun olarak üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabiliyor. Yapılan testler sonucu ürünlerin standartlara uygun olduğu, üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescilleniyor. Dolayısıyla ürünün geçtiği testler ve sahip olduğu belgelerin alıcı için kriter olması gerekiyor.

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretim yapıldığını ifade eden "CE" işareti, üzerine iliştirildiği ürünlerin, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından sağlıklı ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu işaretin yanında, ürünlerin öngörülen güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu belgeleyen TSE markasına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Çocukların yaşına uygun kırtasiye malzemelerinin seçilmesi, okul alışverişinde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.