Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika haberi: Kamu ve özel bankalar ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında müşterilerine çeşitli kampanyalar sunuyor. Kredi faizleriyle ilgili araştırmalar son dönemde hız kazandı. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak ve ev - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne gibi oranlar sunuyor? Haberimizde bankaların en güncel kredi tablosunu listeledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, Yapıkredi, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.09