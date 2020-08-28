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haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, , Akbank ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Kamu bankaları (Ziraat, , Vakıfbank) tarafından açıklanan kredi destek paketleri sonrası rekor seviyede ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kullanıldı. Ev ve otomobil satışlarında adeta patlama yaşandı. Kredi kullanarak ihtiyaçlarını gidermek ya da konut-taşıt gibi hayallerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'güncel kredi faiz oranları' şeklinde internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Biz de haberimizde Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Halkbank, Akbank, TEB, Halkbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik!

Giriş Tarihi: 28.8.2020 12:01 Son Güncelleme: 28.8.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

haberi: Kamu ve özel bankalar ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında müşterilerine çeşitli kampanyalar sunuyor. Kredi faizleriyle ilgili araştırmalar son dönemde hız kazandı. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak ve ev - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Peki güncel ne kadar? Hangi banka müşterisine ne gibi oranlar sunuyor? Haberimizde bankaların en güncel kredi tablosunu listeledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, Yapıkredi, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.24
: 1.15
Konut kredisi: 1.09

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21
: 1.15
Konut kredisi: 0.99

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sarıpanjur konut kredisi: 1.09
İhtiyaç kredisi: 1.24
: 1.15

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.57
: 1.33
Konut kredisi: 1.19

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44
Konut kredisi: 1.29
: 1.47

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30
: 1.20
Ev kredisi: 1.15

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2
: 1.26
Konut kredisi: 1.29

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07
Konut kredisi: 1.49
: 1.45

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.66
Tüketici kredisi: 1.66
Mortgage kredisi: 1.29
: 1.46

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25
: 1.25
Konut kredisi: 1.45

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim... Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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