Ukrayna'dan flaş karar: Sınırlarını kapattı!

Yasağın dışında tutulması kararlaştırılan diğer kategoriler şöyle sıralanıyor: Bir kültür kuruluşu tarafından davet edilen sanatçılar ve eşlik eden birer kişi, resmi spor müsabakalarına katılmak için gelen sporcular ve bunlara eşlik edenler, nakil amacıyla hematopoetik kök hücre taşıyan kişiler, Ukrayna sağlık kurumlarında tedavi görme amacıyla gelen kişiler, mülteci statüsünde bulunan veya ilave korumaya muhtaç kişiler, Ukrayna'da akredite yabancı diplomatik temsilcilikler, konsolosluk kurumları ve resmi uluslararası misyon ve örgütlerin çalışanları ve bu kişilerin aile üyeleri veya Ukrayna Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine gelenler, silahlı Kuvvetler birimlerinin eğitim programlarına katılan NATO üyesi ülkelerin ve NATO'nun Barış İçin Ortaklık Programı katılımcı ülkelerinin silahlı kuvvetleri mensubu eğitmenler veya Ukrayna Savunma Bakanlığının daveti üzerine gelen kişiler.



Ukrayna'da koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5,5 aydır uygulanan kısıtlamaların süresi ise bazı kurallar sıkılaştırılarak 1 Kasım'a kadar uzatılmıştı.