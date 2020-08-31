3.4 milyon öğrenci için KDV indi

Hükümet, pandemi döneminde hem vatandaşı hem de özel sektörü korumaya yönelik destek adımlarını atmaya devam ediyor. Yaklaşık 1.2 milyon örgün, 2.2 milyonu yaygın eğitim kurumlarında olmak üzere 3.4 milyon öğrenciye hizmet veren özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den 1'e düşürüldü. 1 Eylül'den tibaren yürürlüğe girecek düzenleme, milyonlarca velinin mali yükünü hafifletecek.Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan düzenleme özel üniversiteler için de geçerli olacak. Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dâhil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlanıyor. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan düzenlemenin ardından KDV'de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade ya da kayıt ücretlerinde indirim bekleniyor. Bir başka formüle göre uzaktan eğitimin devam etmesi halinde kayıt yaptıran öğrenci velilerine, yılsonunda iade, mahsuplaşma ya da bir sonraki dönem eğitim ücretinden indirim söz konusu olabilecek. Geçtiğimiz günlerde bazı özel okul dernekleri uzaktan eğitimde indirim çağrısı yapmıştı. Uzaktan eğitim sürecinde hizmeti verilmeyen yemek, servis ücretlerinin iadesi gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından bazı özel okullar yüzde 50, yüzde 20 indirimler uygulamıştı.MİLLİ Eğitim Bakanlığı, salgınla mücadele sürecinde özel okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesinin ardından velilerin indirim talebine ilişkin çalışma yaptı. Özel okul temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya gelerek, uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda eğitim ücretlerinde indirim formülleri değerlendirildi. Özel okul temsilcileri kayıtlarda düşüş yaşanmasından, öğretmen ücretlerinin sıkıntı yaşanmadan ödenmesi için devletten destek istedi. Özel okullarda yaklaşık 350 bin personel görev yapıyor.