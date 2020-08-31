Türkiye otomotiv sanayisi ağustostaki 15 günlük bakım ve onarım arasından sonra işe hızlı başlangıç yaptı. Hem iç pazarın hem de yurtdışı siparişlerini yetiştirebilmek amacıyla yeniden üç vardiya çalışmaya başladı. Kapasite kullanım oranları yüzde 90'lara kadar çıktı. Fazla mesai yapan bile var.

Otomotiv sanayisi, pandemi ile birlikte nisan-mayıs aylarında kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı. Haziranda yeniden üretime başlayan otomotivcilerin, kapasite kullanımı her ay kademeli olarak arttı.

Son dört aya umutla giren Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, bu durumu "Ölümü gördük, sıtma olduk, iyileştik ve üretiyoruz" şeklinde açıkladı.







ÜÇ VARDİYA ÇALIŞILIYOR

Otomotivde kötü günlerin geride kaldığını ifade eden Kanca, "Hemen hemen her şirkette inanılmaz derecede yoğunluk var. Sektörün kimi oyuncuları üç vardiyaya tekrar döndü ve gece gündüz üretim yapıyor. Bazılarında fazla mesai bile söz konusu olmaya başladı. Bu şekilde olmasını beklemiyorduk" dedi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da en kötü günlerin geride kaldığını, sektörün geleceği daha iyi gördüğünü söyledi. Tedarik sanayisinin yoğun bir tempo ile çalıştığını ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti: "Türkiye'deki otomotiv fabrikalarının üretim tahminlerine bakıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla eylül, ekim, kasım ve aralık dönemi, doluluk açısından yüzde 90 ila 92 arasında değişiyor. Yani, sektörün kapasite kullanımı çok iyi bir seviyeye geliyor. Avrupa tarafında da pazar bu haliyle devam eder, pandemide ikinci dalga veya yeni bir problemle karşılaşmazsak yılın son dört aylık bölümü çok iyi olacak diyebiliriz."





Alper Kanca



AVRUPALILAR ŞAŞIRIYOR

Türkiye'de iç pazarın bu denli patlayacağını tahmin etmediğini söyleyen Kanca, Avrupalıların da bu duruma şaşırdığını anlattı. Kanca, şunları söyledi: "İnanılmaz bir talep var. Avrupalı meslektaşlarımızla konuşuyoruz, 'İnsanlar nasıl araç satın alıyorlar' diye soruyorlar. Türkiye'de birkaç yıldır birikmiş bir talep var. Haziranda satışlar bir önceki yıla göre yüzde 65, temmuza göre yüzde 384 arttı. 2017'ye baktığımızda ise yüzde 30'luk bir düşüş var. Bu oranların büyüklüğü, tabi ki 2019'un çok iyi bir yıl olmamasından da kaynaklanıyor."



İHRACATTA TOPARLANMA

Yılın ilk ayındaki ihracat rakamlarına göre tedarik sanayicilerinin ana sanayiye göre kaybının daha az olduğu görüldü. Ocak-temmuzda ana sanayi ihracatı yüzde 36, tedarik sanayisinin ihracatı ise yüzde 23.4 düştü. Haziran ve temmuz aylarında ihracat açısından tedarik sanayinin ana sanayiye göre daha iyi toparlandığını söyleyen Yazıcı, "Önümüzdeki dört ayda ise Türkiye'deki OEM'lerin daha çok üreteceğini ve geçmiş aylara göre ihracatlarını önemli oranda arttıracaklarını tahmin ediyoruz" dedi.







ÇEKYA'DAKİ FABRİKA TÜRKİYE'YE ÇALIŞTI

Türkiye otomotiv pazarı pandemi döneminde dünyadan ayrıştı. Tüm dünyada satışlar dibe vururken, Türkiye'de yüksek oranlı artışlar yaşandı. Bu yüzden Avrupa'daki bazı fabrikalar pandemi döneminde Türkiye için özel üretim yaptılar. Skoda gibi… Çekya'daki fabrikasında üretimin durmasına rağmen, Yüce Auto'nun siparişleri için çalıştı.

Pandeminin başlarında Türk otomotiv sektörü ve marka tarihinin en büyük filo satışını yaptıklarını söyleyen Yüce Auto- Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Scala ve Superb'den oluşan 2 bin 717 adet araçlık anlaşmaya imza attıklarını kaydetti. O dönemde Avrupa'daki tüm fabrikalar gibi Skoda fabrikasında üretim yapılmadığını anlatan Başar, "Ancak, siparişlerin yetiştirilebilmesi için hijyen kurallarına uyarak üretime devam edildi. Türkiye için özel yapılan üretimle araçları zamanında teslim edilmesi mümkün oldu" dedi.

Markanın yeni modeli Scala'nın tanıtım toplantısında konuşan Başar, yıl sonuna kadar 7 bin adet satış yapmayı planladıklarını söyledi. 2020 başında belirlenen 25 bin adet toplam satış hedeflerini ise değiştirmediklerini kaydetti.

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