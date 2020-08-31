İndirim yeni kayıt dalgası yaratacak

ÖZEL eğitim ve öğretim kurumlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle okul ödemeleri ciddi anlamda düşen veliler rahat bir nefes alırken, özel okul cephesinde de söz konusu indirim olumlu yankı buldu. Yıllardır talep ettikleri indirimin hayata geçmesiyle, özel eğitim ve öğretimin rahat bir nefes alacağını söyleyen okulların patron ve yöneticileri, "Söz konusu karar, iki taraf için de sevindirici oldu. Bu indirimle hükümet velilerimizin üzerindeki yükü ciddi anlamda hafifletti. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar bertaraf edildi. Velilerin eline iadeden 1.000 ila 5.000 lira arasında bir tutar geçecek. Bu düzenleme kısa sürede öğrenci sayısında artış olarak bizlere yansıyacaktır" şeklinde konuştu. KDV'nin düşürülmesiyle velilerin, yüzde 7'lik KDV farkını nasıl tahsil edecekleri konusu gündeme geldi. Özel okul temsilcileri, "Ücretlerini peşin ödeyen velilerimizin ödemeleri tek seferde yapılacak. Taksitli ödemelerde ise her ay bu farkı düşürebilir ya da bir taksiti almayarak mahsuplaşabiliriz" dediler. Yeni kayıt dönemi için de bu hakkın saklı tutabileceğine dikkat çeken özel okul temsilcileri, "Velinin talebi belirleyici olacak" değerlendirmesini yaptı.İndirimle birlikte özel okulların en büyük beklentisi ise öğrenci sayısında yaşanacak artış oldu. KDV indiriminin özel okulların cazibesini artıracağı görüşünde birleşen özel okul yöneticileri, bugün başlayan uzaktan eğitimle birlikte nakillerde ciddi hareketlilik bekliyor. Pandemi nedeniyle gelir kaybına uğrayan veliler için bu oranda bir indirimin çok önemli olduğunu söyleyen özel okul temsilcileri, şunları kaydetti: "İlk etapta yeni kayıtlarda ciddi bir hareketlenme bekliyoruz. Asıl hareket yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül'den itibaren olacak. Birçok veli özel okula geçiş için yüz yüze eğitimin olup olmayacağını görmek istiyor. Bu olursa ciddi bir yeni kayıt dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz."KDV indiriminin ardından çocuğunu özel okullara kaydetmeyi düşünen velilerin en büyük korkusu ise fiyatlarda yaşanacak artışlar. Okulların KDV indirimi kadar fiyatlarını artırabileceği ihtimalini sorduğumuz özel okul temsilcileri şu görüşü dile getirdiler: "Elbette bunu yapmak isteyen okullar olacaktır. Ancak bu süreçte bu adımı atmak ülke birliğine zarar verir."EN KISA SÜREDE İADE EDECEĞİZPANDEMİ pek çok sektör için zorlayıcı etkiler gösterdi. Bu zorlu süreçte kurumsal menfaatlerimizi bir kenara bırakarak ana sınıfında yüzde 20, ilkokulda yüzde 15, ortaokul ve lise eğitim bedellerinde yüzde 10 indirime gitmiştik. Yeni dönem için tahsil edilen KDV iadelerini de en kısa sürede gerçekleştirecek şekilde yol izleyeceğimizin müjdesini verebiliriz.DEVLETİN YÜKÜNÜ AZALTIYORUZÖZEL okullar, devletin üzerindeki yükü azaltıyor. Bu nedenle bu oranın düşürülmesi kıymetli. Keşke indirim kayıtlar ilk başladığı zaman yapılsaydı. Bu indirim, asıl velilerin maliyetini düşürüyor. Biz velilerden aldığımız bu KDV'yi, bir nevi aracılık yaparak devlete ödüyoruz. Şimdi kurum, devlet ve veli arasında bir çalışma yapılarak indirimin kuruma ve veliye nasıl yansıtacağı belirlenecek. Sürecin sonucunu velilerimize bildireceğizYÜZDE 40 ARTIŞ OLUR20 yıldır konuştuğumuz bir indirimin gerçekleşmesi, hem bizim hem de velilerimiz için çok güzel bir haber oldu. Kısa çalışma ödeneği gibi kıymetli bir desteğin yanı sıra KDV indiriminin yapılması sektörümüz için çok önemli. Biz öğrenci sayımızda kısa sürede yüzde 20 artış bekliyoruz. 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte söz konusu artış oranı yüzde 40'lara rahatlıkla çıkar.KAYBIMIZI TELAFİ EDERİZBU bizim yıllardır dile getirdiğimiz bir talepti, gerçekleşmesi tüm taraflar için sevindirici oldu. Velilerimize yüzde 7'lik KDV farkı, taksit tutarlarından her ay düşmeyi planlıyoruz. Peşin ödeme yapan velilerimizin alacağını bir kerede ödeyeceğiz. İndirimle birlikte, geçen yıla göre kayıtlarımızda yaşanan yüzde 10-15'lik kaybı telafi edebileceğiz.ÖZELE DÖNÜŞÜ HIZLANDIRIRTERCİHİNİ bu yıl devletten yana kullanan çok sayıda aile var. Bu aileler tekrar özel okula dönebilir. Özellikle 9'uncu sınıf öğrencilerinde devlete ciddi bir kayış var. Çünkü aileler yüz yüze eğitim olmayacaksa neden bu parayı vereyim diye düşünüyor. Bunların önemli kısmı geri dönecektir.