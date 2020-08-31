Okul ödemeleri ciddi anlamda düştü: İndirim yeni kayıt dalgası yaratacak

Fatih Nida Üye Nun Okulları Kurucu Temsilcisi



EN KISA SÜREDE İADE EDECEĞİZ

PANDEMİ pek çok sektör için zorlayıcı etkiler gösterdi. Bu zorlu süreçte kurumsal menfaatlerimizi bir kenara bırakarak ana sınıfında yüzde 20, ilkokulda yüzde 15, ortaokul ve lise eğitim bedellerinde yüzde 10 indirime gitmiştik. Yeni dönem için tahsil edilen KDV iadelerini de en kısa sürede gerçekleştirecek şekilde yol izleyeceğimizin müjdesini verebiliriz.



Özlem Dağ Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü



DEVLETİN YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ

ÖZEL okullar, devletin üzerindeki yükü azaltıyor. Bu nedenle bu oranın düşürülmesi kıymetli. Keşke indirim kayıtlar ilk başladığı zaman yapılsaydı. Bu indirim, asıl velilerin maliyetini düşürüyor. Biz velilerden aldığımız bu KDV'yi, bir nevi aracılık yaparak devlete ödüyoruz. Şimdi kurum, devlet ve veli arasında bir çalışma yapılarak indirimin kuruma ve veliye nasıl yansıtacağı belirlenecek. Sürecin sonucunu velilerimize bildireceğiz



Orhan Dağhan Bil Okulları Genel Müdürü



YÜZDE 40 ARTIŞ OLUR

20 yıldır konuştuğumuz bir indirimin gerçekleşmesi, hem bizim hem de velilerimiz için çok güzel bir haber oldu. Kısa çalışma ödeneği gibi kıymetli bir desteğin yanı sıra KDV indiriminin yapılması sektörümüz için çok önemli. Biz öğrenci sayımızda kısa sürede yüzde 20 artış bekliyoruz. 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte söz konusu artış oranı yüzde 40'lara rahatlıkla çıkar.



Orhan Özbey Okyanus Koleji Kurucusu



KAYBIMIZI TELAFİ EDERİZ

BU bizim yıllardır dile getirdiğimiz bir talepti, gerçekleşmesi tüm taraflar için sevindirici oldu. Velilerimize yüzde 7'lik KDV farkı, taksit tutarlarından her ay düşmeyi planlıyoruz. Peşin ödeme yapan velilerimizin alacağını bir kerede ödeyeceğiz. İndirimle birlikte, geçen yıla göre kayıtlarımızda yaşanan yüzde 10-15'lik kaybı telafi edebileceğiz.



Servet Özkök Mektebim Okulları CEO'su



ÖZELE DÖNÜŞÜ HIZLANDIRIR

TERCİHİNİ bu yıl devletten yana kullanan çok sayıda aile var. Bu aileler tekrar özel okula dönebilir. Özellikle 9'uncu sınıf öğrencilerinde devlete ciddi bir kayış var. Çünkü aileler yüz yüze eğitim olmayacaksa neden bu parayı vereyim diye düşünüyor. Bunların önemli kısmı geri dönecektir.