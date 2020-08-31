Türkiye'den tarihi başarı! Uzay sınırını geçti!

Başarılı test sonuçlarının arkasında ROKETSAN'daki 1000'e yakın uzman ve teknisyenin 1 milyon saati aşan alın teri bulunuyor.

4 yılda uzaya erişme hedefine bir sene erken ulaşılırken 3 yıllık çalışma sonunda Türkiye tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını atmış oldu.

MUFS Projesi kapsamında milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketi 130 kilometre irtifaya çıkarak, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometre çizgisini aştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.

Roket katı yakıt teknolojisiyle gönderildi. Bundan sonra hem katı hem de sıvı yakıtla test aşamasına geçilecek. Bu kapsamda, milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlanacak. Hibrit yakıtlı roket motorları geliştirme faaliyetleri de devam ediyor.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen tüm bu çalışmalar Türkiye'nin "uzay sınırını aşmasını" ve "uzay ligine" girmesini sağladı.