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Başkan Erdoğan 'Müjde'yi vermişti: İşte yeni ve Doğankent!

Başkan , incelemelerde bulunmak üzere geldiği selden zarar gören 'da vatandaşlara hitap etti. Büyük bir sel felaketinden sonra bölgede olduklarını belirten Erdoğan, bütün temenni ve arzularının Giresun'un ilçelerini tekrar aslına dönüştürmenin gayreti olduğuna değinerek Giresunlulara yeni inşa edilecek ve Doğankent'in müjdesini verdi...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 09:41 ABONE OL
Başkan Erdoğan 'Müjde'yi vermişti: İşte yeni Dereli ve Doğankent!

Başkan Erdoğan konuşmasında "'un 'yi yeniden inşa edeceğiz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız" açıklamasını yapması Giresun halkı tarafından heyecanla karşılandı.

Başkan Erdoğan 'Müjde'yi vermişti: İşte yeni Dereli ve Doğankent!

İşte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Doğankent için planlanan, 'Yeni Kent Merkezi Projesi'...

Başkan Erdoğan 'Müjde'yi vermişti: İşte yeni Dereli ve Doğankent!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili "Doğankent'te hayata geçireceğimiz yeni kent merkezi projesi ile 55 konut ve 90 ticari ünite inşa edeceğiz" açıklaması yaptı.

Başkan Erdoğan 'Müjde'yi vermişti: İşte yeni Dereli ve Doğankent!

Bakan Kurum ayrıca, "Bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın mağduriyet yaşamaması için taşınma ve kira yardımı sağlayacak, inşallah 2021'de ilçemize yepyeni bir kent merkezi kazandıracağız" dedi.

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Başkan Erdoğan 'Müjde'yi vermişti: İşte yeni Dereli ve Doğankent!
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