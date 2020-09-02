Dünyaca ünlü İtalyan peynirine Karadeniz'den rakip çıktı!

'ORİJİNALİ MANDA SÜTÜNDEN'



Mozzarella peynirinin çok değerli olduğunu ve yoğun olarak pizza yapımında kullanıldığını dile getiren Metin, "Türkiye'de bu peyniri üreten bazı firmalar var ancak onlar inek sütünden üretiyorlar. Biz manda sütünden yapacağız. Bu peynirin orijinali de manda sütünden üretiliyor. Türkiye'de manda sütünden bu peyniri üreterek bir ilki başlatacağız. Projemiz bu yıl içinde onaylandı. Bu yılın sonundan itibaren de üretime geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz Avrupa pazarına açılmak, ancak önce iç pazarda kendimizi ispatlayıp daha sonra dış pazara açılacağız. Türkiye'ye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.