2. el araçlarda fiyatlar nasıl olacak? 2. el araç satışlarında yeni dönem!

"İKİNCİ EL ARAÇLARIN YÜKSELMESİNİN SEBEPLERİNDEN BİRİSİ DE SIFIR ARAÇ FİYATLARININ YÜKSELMESİDİR"

Sektördeki otomobil satıcılarının bu konuyla ilgili olumlu tepkiler verdiğine dikkat çeken Ertemel, "Yetki belgesi, güvenli alışveriş sistemi ve ekspertiz zorunluluğu yürürlüğe girdi. Bunların hepsi hem bizi hem de son kullanıcıyı koruyan yasalar. Bu durumdan dolayı mutluyuz. Bundan sonra kişiler bir senede üç arabadan fazla araç alım satımı yapamayacak. Belki noterde satışı yapacaklar ama daha sonrasında devlet bunları tespit edip cezalar uygulayacak. İkinci el fiyatlarıyla ilgili bir düşüş söz konusu değil. Son gelen ÖTV zamlarıyla birlikte ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş olacağını bekliyoruz. İkinci el araçların yükselmesinin en önemli sebeplerinden birisi de sıfır araç fiyatlarının yükselmesidir. İkinci el araç fiyatlarının artması bizi de olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü biz dükkanımıza ne kadar araç çekebiliyorsak, o kadar çok satış ve takas şansımız oluyor. Ürün çeşitliliğimiz fazla oluyor. Biz önceden 2 araç alabiliyorken şimdi bir tane araç alıp vitrinimize koyabiliyoruz. Bizim araç adet sayımız, yılbaşıyla şuan itibariyle yüzde 100 azaldı" şeklinde konuştu.