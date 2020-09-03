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haberi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emekliye eşit zam formülü...

2020 yılına ocak zammı ile giren milyonlarca 1000'er TL'lik Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini de hesaplarında gördü. Bu yıl pek çok kazanç elde eden emeklilerin gündemine 'eşit zam' da var. SSK ve Bağ-Kur'lular zamlarının memur emeklilerininki gibi toplu sözleşme ile belirlenmesini talep ediyor. Peki istek kabul görürse süreç nasıl işleyecek? nasıl belirlenecek? İşte emekli maaş zamlarıyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:04 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emekliye eşit zam formülü...

maaşlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor.Hükümet son yıllarda emeklilerin gelirini artıran pek çok düzenlemeyi hayata geçirirken; yeni müjdeler de gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor.

Son dakika haberi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emekliye eşit zam formülü...

TEK ÇATIDA ZAM

Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor.

Son dakika haberi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emekliye eşit zam formülü...

İYİLEŞTİRME İMKANI

Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek

Son dakika haberi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emekliye eşit zam formülü...

Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek, enflasyona bağlı olmayacak.

Son dakika haberi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emekliye eşit zam formülü...

'ZAMLAR PAZARLIKLA BELİRLENSİN'

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranlarını memur emeklileri gibi önceden belirlemek istiyor.

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Son dakika haberi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emekliye eşit zam formülü...
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