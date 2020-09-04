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'dan flaş karar: Tüketici kredilerinde vadeyi 36 aya indirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 18:28 Son Güncelleme: 4.9.2020 18:48 ABONE OL
BDDK'dan flaş karar: Tüketici kredilerinde vadeyi 36 aya indirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri için vade sınırının 60 aydan 36 aya indirdiğini duyurdu.

BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

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Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.

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BDDK'dan flaş karar: Tüketici kredilerinde vadeyi 36 aya indirdi
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