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! Otomobilde ÖTV sonrası fiyatlar nasıl değişti! İşte eski ve yeni fiyatlar...

haberi... ÖTV düzenlemesi ile birlikte, sıfır, ikinci el, yerli ve ithal araç fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Özellikle yerli fiyatlarında yaşanan düşüş, vatandaşların araç fiyatları ne kadar oldu? sorusunu araştırmasına başladı. Peki, ÖTV sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında fiyat listelerindeki değişiklikleri değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 11:26 Son Güncelleme: 4.9.2020 11:26 ABONE OL
SON DAKİKA! Otomobilde ÖTV sonrası fiyatlar nasıl değişti! İşte eski ve yeni fiyatlar...

Cumhurbaşkanı Kararı ile cari açığa olumsuz etkileyen binek araç ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentteki fiyatlarda düşüş gerçekleşti.

İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLAR

SON DAKİKA! Otomobilde ÖTV sonrası fiyatlar nasıl değişti! İşte eski ve yeni fiyatlar...

ÖTV değişikliğiyle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi, ithal lüks otomobillerin vergilerindeki artışla da tüketici eğiliminin yerli üretime yönelmesi bekleniyor.

Son dakika: ÖTV sonrası otomobil fiyatları nasıl değişti? İşte eski ve yeni fiyatlar... | Video

SON DAKİKA! Otomobilde ÖTV sonrası fiyatlar nasıl değişti! İşte eski ve yeni fiyatlar...

Düzenlemeyle özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde dolaylı olarak düşecek ÖTV oranlarının, bazı fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

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SON DAKİKA! Otomobilde ÖTV sonrası fiyatlar nasıl değişti! İşte eski ve yeni fiyatlar...
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