SON DAKİKA! Otomobilde ÖTV sonrası fiyatlar nasıl değişti! İşte eski ve yeni fiyatlar...

Cumhurbaşkanı Kararı ile cari açığa olumsuz etkileyen binek araç ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentteki fiyatlarda düşüş gerçekleşti.
İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLAR
ÖTV değişikliğiyle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi, ithal lüks otomobillerin vergilerindeki artışla da tüketici eğiliminin yerli üretime yönelmesi bekleniyor.
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Düzenlemeyle özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde dolaylı olarak düşecek ÖTV oranlarının, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.