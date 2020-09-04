SON DAKİKA! Otomobilde ÖTV sonrası fiyatlar nasıl değişti! İşte eski ve yeni fiyatlar...

Cumhurbaşkanı Kararı ile cari açığa olumsuz etkileyen binek araç ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentteki fiyatlarda düşüş gerçekleşti.

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