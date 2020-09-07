Dev yerli üretim hamlesi: Konut fiyatları gerileyecek!

BES MODELİ GELİYOR



Bakan Kurum, Emlak Katılım'ın herkesin ev sahibi olabilmesi için yeni modeller üzerinde çalıştığını dile getirdi. Bu çalışmalardan birinin de Yapı Tasarruf Sandığı olduğunu belirten Kurum, tasarruf sandığı ile vatandaşın birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) olduğu gibi yapabileceğini, buna ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vatandaşın ucuz konuta sahip olabilmesi için TOKİ'nin de satış sürecini devam ettireceklerini belirten Kurum, "5 milyon vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturmasını sağladık. 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız" dedi. TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projelerindeki son durumu da paylaşan Bakan Kurum, şunları söyledi: "100 bin konutun tamamının kuralarını çektik, hak sahiplerini belirledik. 10 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatları başlattık. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla konut üretimini gerçekleştirmiş olacağız."