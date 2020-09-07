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| Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:14 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:35 ABONE OL
Son dakika | Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 ile mücadelede 'Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri' kapsamında, normalleşme sürecinde de kronik hastaların 1 Ocak itibarıyla süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti. Selçuk, "Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın, yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak" dedi.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BEDELİNİ SGK KARŞILAYACAK

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağını yineledi. Selçuk, bu kapsamda, daha önce 1 aylık verilen ilaçların da 3 aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti.



Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunanlar ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak itibariyle MEDULA sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı.

Öte yandan engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında, süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının da ikinci duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

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Son dakika | Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
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