Genç çiftçi projesinde yeni dönem

TARIM ve Orman Bakanlığı, gençleri toprakla buluşturmak için bugüne kadar verdiği hibe desteklerinin yanı sıra bu kez modern tekniklerin öğretilmesi için düzenleyeceği kurslarla hem gençleri iş sahibi yapacak, hem de gençlere tarımsal üretimi sevdirecek. Bu kapsamda Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu'nun destekleriyle başlatılan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" ile yıl sonuna kadar 15-40 yaş arası 15 bin 707 gence modern ve bilinçli üretim kursları verilecek. Projede gençlere fındık, çilek, ceviz, mantar, süt sığırı, arı, baklagil yem bitkisi yetiştiriciliği ve meyve ağaçları budama ve seracılık alanlarında eğitimler verilecek. Gençlerin tarımsal üretime katılmalarını önemseyen hükümet, kırsal kalkınma için 2016-2018 arasında 47 bin 775 genç çiftçiye toplam 1.43 milyar lira hibe desteği sağladı.