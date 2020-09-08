SON DAKİKA! Bloomberg'den dikkat çeken analiz! Türkiye tüm büyük ülkeleri geride bıraktı...

Son dakika haberi... Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, 2020 yılının başından bu yana sağlık ve ekonomi alanlarında birçok zorluğu da beraberinde getirdi. Pandeminin etkisini giderek arttırdığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde, ekonomik faaliyetleri durma noktasına gelen onlarca ülke, ithalat ve ihracatta küçülme, üretimi askıya alma gibi birçok alanda gerileme kaydetti.

TÜRKİYE TÜM BÜYÜK ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI

Küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen, faaliyetlerini pandemiyle uyum sürecinde canlı tutan ve ihracat faaliyetlerini artırarak sürdüren Türkiye'nin başarısı, Bloomberg tarafından kaleme alındı. Bloomberg, pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınladı.

Yayınlanan araştırmada tüm dünya ekonomileri yer alırken, ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı.

BLOOMBERG BAŞARIYI TESCİLLEDİ

Türkiye, ABD'nin yüzde 5, İngiltere'nin yüzde 9.9, İspanya'nın yüzde 12'lik oranlarının yer aldığı listede ekonomik başarısıyla üst sıralarda yer aldı. Ekonomideki başarısı, Bloomberg tarafından son yayınlanan verilerde tescillenen Türkiye'nin, ekonomik ivmeyi olumlu yönde artırmak için verdiği emekleri küresel çapta da kanıtlamış oldu.