Çanakkale Köprüsü’nün halat montajı tamamlandı

Tamamlandığında"Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, LapsekiŞekerkaya ve Gelibolu- Sütlüce şantiyelerinde çalışmaları büyük bir hızla süren, Türkiye'nin dev projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yatırımında önemli bir aşama daha başarıyla geçildi. Dün 10 saat boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatılarak ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' için geçici çalışma halatı olarak da adlandırılan iki halattan biri Asya yakasından Avrupa yakasındaki kuleye çekildi. Kılavuz halatın Asya ve Avrupa ankraj bloklarından deniz içerisinde bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulelere bağlantısı ise önceki gün yapılmıştı. Kuzeyden yapılacak halat montaj çalışmalarının, ilerleyen günlerdeki planlamayla gerçekleştirileceği bildirildi.Tamamlanan her yeni tabliye, önündeki diğer tabliye parçalarını itme, sürme yöntemiyle viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırmış olacak. Lapseki yakasındaki yaklaşım viyadüğünde, kasım ayına kadar tabliyeler denizdeki köprü destek ayağına ulaşacak. Gelibolu yakasında ise, aynı çalışmaya aralık ayında başlanması planlanıyor. Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Başkan Tayyip Erdoğan tarafından atılmış, köprünün deniz içinde yer alan 318 metre yüksekliğindeki iki ayağı ise mayıs ayında tamamlanmıştı. Köprünün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.