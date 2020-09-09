Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABER! Araç sahipleri dikkat: Motorin için bir indirim daha geliyor!

HABER! Araç sahipleri dikkat: için bir indirim daha geliyor!

haberi... fiyatlarına 'ten yapılan açıklamaya göre 21 kuruş indirim yapıldığı bildirilmişti. Dün itibariyle pompaya yansıyan indirimin ardından bir indirim daha geliyor. uzmanlarından alınan son dakika bilgisine göre bu gece motorinin pompa fiyatlarında 17 kuruşluk yeni bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 10:48 Son Güncelleme: 9.9.2020 10:53 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Araç sahipleri dikkat: Motorin için bir indirim daha geliyor!

... fiyatlarında dün itibariyle geçerli olan 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısında pompaya yansımak üzere 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

SON DAKİKA HABER! Araç sahipleri dikkat: Motorin için bir indirim daha geliyor!

"BENZİNE DE İNDİRİM UFUKTA"

Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.

SON DAKİKA HABER! Araç sahipleri dikkat: Motorin için bir indirim daha geliyor!

"RAFİNERİLER TARAFINDAN HESAPLANIYOR"

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ PETROLDEKİ DÜŞÜŞÜ DERİNLEŞTİRDİ

Covid-19 pandemisinde artan vakalara nedeniyle artan endişelerinin etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor. Kademeli olarak 46 dolardan aşağıya inişi süre petrol fiyatı varil başına 40 doların altına indi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, "virüsün hala hızla" dolaşmayı sürdürmesi nedeniyle, ülke genelinde artan Covid-19 vakalarının "endişe verici" boyutlara ulaştığı uyarısı yaptı.

Bireşik Krallık hükümetide, koronavirüs vakalarındaki son artışlar nedeniyle yeni sınırlamaları içeren önlemleri sıkılaştırmaya hazır olduğunu duyurdu.

Euro bölgesi ekonomisi de, Covid-19 önlemlerine bağlı sınırlamaların etkisiye yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre yüzde 11.8 daraldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER! Araç sahipleri dikkat: Motorin için bir indirim daha geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA