SON DAKİKA HABER! Araç sahipleri dikkat: Motorin için bir indirim daha geliyor!

Son dakika... Motorin fiyatlarında dün itibariyle geçerli olan 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısında pompaya yansımak üzere 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.