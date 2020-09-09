Sosyal Ekonomik Destek (SED) nedir, başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal Ekonomik Destek SED ödemeleri ne zaman yapılacak?

SED yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını duyuran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada 131 bin çocuk için 138 milyon lira ödemenin yapılacağını ifade etti. Bu kapsamda ödenekten faydalanmak isteyen ve detayları merak eden vatandaşların araştırmaları ise hız kazandı. Peki, Sosyal Ekonomik Destek SED ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal Ekonomik Destek (SED) nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…
Çocukların Temel İhtiyaçlarını karşılamak amacıyla ailelere verilen Sosyal Ekonomik Destek SED ödemeleri ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Bu kapsamda son dakika açıklamasında bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ödeme tarihlerini duyurmasının ardından vatandaşlar bu ödeneğe başvuruların nasıl yapılacağı gibi detayları araştırmaya başladı…
SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla başlayan ödemelerin 15 Eylül'e kadar hesaplara yatırılacağını kaydetti.
Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.