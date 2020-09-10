Türkiye'den müthiş sistem! Dijital birlikler geliyor...

Daha önce kullanıcılara bomba imha robotu gibi uzaktan komutalı sistemler sunan ASELSAN, değişen talepleri de dikkate alarak mevcut sistemlere otonomi entegre etmeye ve yeni çözümlere imza atmaya başladı.

Türkiye'de yoğun olarak hava araçlarına yönelik sürü uygulamalarından örnekler bulunurken, ASELSAN İnsansız Kara ve Deniz Araçları Program Müdürlüğü kara ve deniz platformlarına yönelik çalışıyor. Bu kapsamda deniz araçlarıyla 4'lü ve 8'li sürü uygulaması çalışmaları yürütülüyor.

Otonom olmayan sistemlerin otonom hale getirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştiren ASELSAN, kullanım ömrü tamamlanmış deniz sistemlerine otonom kit entegre ederek tatbikatlarda hedef olarak kullanılmasını sağlıyor. Şirket, ayrıca tank, bot, gemi gibi sistemleri bu tür kitlerle otonom hale getirip sürü çalışmalarında sürünün bir parçası olarak değerlendirebiliyor.

ROKETSAN ALGORİTMALAR GELİŞTİRİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerine akıllı mühimmat ve füze sistemleri kazandıran ROKETSAN da bu faaliyet alanı dolayısıyla kurulduğu günden bu yana otonom sistemlere yönelik çalışmalar yapıyor.

Geliştirdiği füze ve mühimmatların belli bir hedefe en etkin şekilde ulaşabilmesi, hedefler arasında seçim yapabilmesi, havada görev değişikliği için teknolojiler geliştiren ROKETSAN, aynı zamanda uluslararası ve ulusal alanda farklı unsurların ortak operasyon yapabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Şirket bu amaçla bazı algoritmalar geliştirmeye başladı ve bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.