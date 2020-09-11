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haberi: ne kadar? İşte Ziraat, , Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgını süresince vatandaşlara ve iş dünyasına destek paketleri açıklanırken, Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi kampanyası ile de rekor seviyede kredi kullanılmıştı. Kamu bankaları (Ziraat Bankası, , Vakıfbank) tarafından devreye alınan paketlerin ardından konut ve otomobil satışlarında patlama yaşandı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında en güncel bilgilere ulaşma çabasına girdi. Peki ' ne kadar?' Haberimizde Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını listeledik! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 11:35 Son Güncelleme: 11.9.2020 11:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

haberi: Yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak bankaların da güncel değişiyor. Bankalar müşterilerine çeşitli konut - taşıt - ihtiyaç kredisi sunuyor. Kredi kullanarak ev - otomobil almak isteyen vatandaşlar son dakika kredi faiz oranlarını araştırarak kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Öte yandan uzmanlar önümüzdeki dönemlerde yeni bir kredi faiz indirimi dalgasının olabileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Bankalar müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, TEB ve diğer bankaların son dakika taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.18
: 1.22
Konut kredisi: 1.09

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21
: 1.15
Konut kredisi: 0.99

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24
Sarıpanjur konut kredisi: 1.09
O KM : 1.65

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.71
İhtiyaç kredisi: 1.65
: 1.33
Konut kredisi: 1.19

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.64
: 1.25
Konut kredisi: 1.3

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2
: 1.26
Konut kredisi: 1.29

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.14
Konut kredisi: 1.49
: 1.45

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.30
: 1.20
Ev kredisi: 1.15

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

0 KM : 1.47
Konut kredisi 1.27
Dijital ihtiyaç kredisi: 1.29

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.29
İhtiyaç kredisi: 1.71
Tüketici kredisi: 1.71
: 1.46

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...
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