Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Son dakika haberi: Yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak bankaların da güncel kredi faiz oranları değişiyor. Bankalar müşterilerine çeşitli konut - taşıt - ihtiyaç kredisi sunuyor. Kredi kullanarak ev - otomobil almak isteyen vatandaşlar son dakika kredi faiz oranlarını araştırarak kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Öte yandan uzmanlar önümüzdeki dönemlerde yeni bir kredi faiz indirimi dalgasının olabileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Bankalar müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, TEB ve diğer bankaların son dakika taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.22

Konut kredisi: 1.09