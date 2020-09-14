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nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

( Sistemi) nedir? BES'in avantajları nelerdir? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuyla ilgili detayları ve ortada dolaşan spekülasyonlara yönelik açıklamalar ve bilgiler Sabah Memurlar'da. Son günlerde Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki paralara ve emeklilik fonlarına el konulacak iftirası ile vatandaş sistemden çıkması için zorlanıyor. Bu fon sayesinde vatandaşın tasarrufu artarken güçlenen ekonomi hedefe alınıyorlar. Ekonomiye saldıramayanlar tasarrufu zayıflatmaya çalışıyor. Oysa emeklilik fonlarına el konulması mümkün değil. Hem çoklu bir denetim ve garanti var hem de paralar fonlarda… Sabah gazetesi yazarı BES ve emeklilik fonlarıyla ilgili ortaya atılan yalanların perde arkasını yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 14.9.2020 12:16 Son Güncelleme: 14.9.2020 12:26 ABONE OL
BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

EMEKLİLİK FONLARINA EL KONULACAK YALANI ÇABUK SÖNDÜ

Türkiye'de vatandaşı paniğe sevk etmek isteyenler zaman zaman dışardan da tazyik alarak bazı yalanları ortaya atmaya çalışıyorlar. Hatırlayınız bir dönem tüm iş adamlarının paralarına el konulacak diye ortada dolanan Türkiye düşmanları vardı. Sonra 'bankalardaki dövizlere el konulacak' yalanını ortaya attılar. Tabi hepsi de ayaklarına dolandı. Bu dedikoduları yayanlar hukuk önünde de hesap verdiler.

BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

DEDİKODU ÇARKI TERS DÖNDÜ

Dışardan ülke ekonomisine saldırı olduğunda ne yazık ki ismi bizimle aynı olan bu insanlar birden hortluyor ve onların değirmenine su taşıyorlar. Şimdi de son günlerde Sistemi () fonlarına el konulmasıyla ilgili dedikodu çarkı çalıştırılmaya başlandı. İnsanlar tasarruf yapmaktan alıkonulup bu sistemden soğutulmaya çalışılıyor. Diğerlerinde olduğu gibi bu da çok çabuk sönen bir yalan mumu olarak kaldı bile.

BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

SİSTEM TIKIR TIKIR İŞLİYOR

Zaten aklı başında hiç kimse de bu dedikodulara inanmıyor, ama bir tedirginlik oluşturarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Sistemi bu gün milyonlarca vatandaşa ikinci bir emeklilik imkanı tanıyan ve tıkır tıkır işleyen bir sistem. Şu anda emeklilerini vermiş ve vermeye devam ediyor. Üstelik hiçbir yatı5rım aracında olmayan yüzde 25ik devlet katkısıyla da büyük bir kazanç sağlıyor. Sadece devlet katkısı değil buralara yatırılan paralar çeşitli yatırım araçlarında olduğundan ek bir gelir de sağlıyor.

BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

ÇALIŞANLARA ÜÇLÜ KAZANÇ

Özellikle 45 yaş altında çalışanlar için getirilen Otomatik katılımlı ile üçlü bir kazanç kapısı da açılıyor. Bütün bu kazançlar ile ilgi de her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu sistemde tasarrufların artıyor olması ülke ekonomisini güçlendiriyor, dış saldırı ve şoklara karşı daha güçlü hale getiriyor. İşte bu durum 'battık bittik' lobisini rahatsız ettiği için dedikoduları yayıyorlar.

BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

PARA YATIRIMDA KASADA DEĞİL

Şu anda 150 milyar lirayı aşmış bir fondan bahsediyoruz. Bu büyüklük şu anda ekonominin içine girmiş durumda. Altından devlet tahviline, hisse senedinden, hazine bonosuna kadar birçok yerde değerlendiriliyor. Üstelik paranızın nerede değerlendirileceğine siz karar veriyor isterseniz değiştiriyorsunuz. Yani kasada tutulan bir para yok. Ekonomiye sağlanan bu uzun vadeli kaynak ile hem sermaye piyasaları derinlik kazanıyor hem yatırımların önü açılıyor.

BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

GÜÇLÜ EKONOMİ RAHATSIZ ETTİ

Büyüyen ekonomi dış saldırılara karşı kırılganlıklarını azaltır. Bu gün bağışıklık sistemimizin gelişmesi bu şoklara karşı anında cevap verilip tedbir alınıyor olması ekonomideki güçlü yapı sayesinde oluyor. İşte paramıza saldıranlar bu yeni 'duvar' ile karşılaştıkları iççin rahatsızlar. Nereyi bulurlarsa oraya saldırıyorlar. Şimdi de hedefleri sistemini zayıflatmak. Bu sistemin 150 milyar lire değil de 500 miller lire olduğunu düşünün o zaman bu saldırılar hiç yapılamayacak. Dolayısıyla sistemin büyümesini, insanların güveninin artmasını istemiyorlar. Çünkü güçlü ekonomiye istedikleri gibi saldırıp ekonomik ve siyesi rant elde edemiyecekler.

BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

HER TÜRLÜ SİGORTA MEVCUT

Sistemi'ndeki hesaplar devlet garantisinde. Sadece bununla kalmıyor tüm sistem Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketleri tarafından izleniyor, denetleniyor ve kontrol ediliyor. Zaten vatandaş tüm işlemleri elektronik ortamda izliyor kendi denetimini de yapıyor.

BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

ÜÇ AYRI KAZANÇ VAR

Bu sistem hem emeklilik açısından hem de getiri açısından çok avantajlı. Hem katılımcılar kazanıyor hem de ekonomi güçleniyor. İşte bu durum da birilerini çok rahatsız ediyor. Sistemi'ne yatırılan her katkı payının yüzde 25'ini devlet ödüyor. Yani 100 lira yatıran bir vatandaşın hesabında 125 lira oluyor. Para yukarıda anlattığımız gibi sizin tercihleriniz sorularak çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor ve bunu da yatırım şirket ve fonları yapıyor. buradan da kazanç elde ediliyor.

Otomatik katılımlı sistemde ise yüzde 25 katkının yanında sistemde kalana 1000 TL nakit ve emeklilik tarihinde toplam paraya yüzde 5'lik bir katkı daha yapılıyor.

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BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!
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