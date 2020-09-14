BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

ÜÇ AYRI KAZANÇ VAR

Bu sistem hem emeklilik açısından hem de getiri açısından çok avantajlı. Hem katılımcılar kazanıyor hem de ekonomi güçleniyor. İşte bu durum da birilerini çok rahatsız ediyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatırılan her katkı payının yüzde 25'ini devlet ödüyor. Yani 100 lira yatıran bir vatandaşın hesabında 125 lira oluyor. Para yukarıda anlattığımız gibi sizin tercihleriniz sorularak çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor ve bunu da yatırım şirket ve fonları yapıyor. buradan da kazanç elde ediliyor.

Otomatik katılımlı sistemde ise yüzde 25 katkının yanında sistemde kalana 1000 TL nakit ve emeklilik tarihinde toplam paraya yüzde 5'lik bir katkı daha yapılıyor.