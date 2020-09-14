BES nedir? BES'in avantajları nelerdir? Emeklilik fonlarına el konulacak yalanı çabuk söndü!

EMEKLİLİK FONLARINA EL KONULACAK YALANI ÇABUK SÖNDÜ
Türkiye'de vatandaşı paniğe sevk etmek isteyenler zaman zaman dışardan da tazyik alarak bazı yalanları ortaya atmaya çalışıyorlar. Hatırlayınız bir dönem tüm iş adamlarının paralarına el konulacak diye ortada dolanan Türkiye düşmanları vardı. Sonra 'bankalardaki dövizlere el konulacak' yalanını ortaya attılar. Tabi hepsi de ayaklarına dolandı. Bu dedikoduları yayanlar hukuk önünde de hesap verdiler.
DEDİKODU ÇARKI TERS DÖNDÜ
Dışardan ülke ekonomisine saldırı olduğunda ne yazık ki ismi bizimle aynı olan bu insanlar birden hortluyor ve onların değirmenine su taşıyorlar. Şimdi de son günlerde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına el konulmasıyla ilgili dedikodu çarkı çalıştırılmaya başlandı. İnsanlar tasarruf yapmaktan alıkonulup bu sistemden soğutulmaya çalışılıyor. Diğerlerinde olduğu gibi bu da çok çabuk sönen bir yalan mumu olarak kaldı bile.
SİSTEM TIKIR TIKIR İŞLİYOR
Zaten aklı başında hiç kimse de bu dedikodulara inanmıyor, ama bir tedirginlik oluşturarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bireysel Emeklilik Sistemi bu gün milyonlarca vatandaşa ikinci bir emeklilik imkanı tanıyan ve tıkır tıkır işleyen bir sistem. Şu anda emeklilerini vermiş ve vermeye devam ediyor. Üstelik hiçbir yatı5rım aracında olmayan yüzde 25ik devlet katkısıyla da büyük bir kazanç sağlıyor. Sadece devlet katkısı değil buralara yatırılan paralar çeşitli yatırım araçlarında olduğundan ek bir gelir de sağlıyor.
ÇALIŞANLARA ÜÇLÜ KAZANÇ
Özellikle 45 yaş altında çalışanlar için getirilen Otomatik katılımlı BES ile üçlü bir kazanç kapısı da açılıyor. Bütün bu kazançlar ile ilgi de her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu sistemde tasarrufların artıyor olması ülke ekonomisini güçlendiriyor, dış saldırı ve şoklara karşı daha güçlü hale getiriyor. İşte bu durum 'battık bittik' lobisini rahatsız ettiği için dedikoduları yayıyorlar.
PARA YATIRIMDA KASADA DEĞİL
Şu anda 150 milyar lirayı aşmış bir fondan bahsediyoruz. Bu büyüklük şu anda ekonominin içine girmiş durumda. Altından devlet tahviline, hisse senedinden, hazine bonosuna kadar birçok yerde değerlendiriliyor. Üstelik paranızın nerede değerlendirileceğine siz karar veriyor isterseniz değiştiriyorsunuz. Yani kasada tutulan bir para yok. Ekonomiye sağlanan bu uzun vadeli kaynak ile hem sermaye piyasaları derinlik kazanıyor hem yatırımların önü açılıyor.
GÜÇLÜ EKONOMİ RAHATSIZ ETTİ
Büyüyen ekonomi dış saldırılara karşı kırılganlıklarını azaltır. Bu gün bağışıklık sistemimizin gelişmesi bu şoklara karşı anında cevap verilip tedbir alınıyor olması ekonomideki güçlü yapı sayesinde oluyor. İşte paramıza saldıranlar bu yeni 'duvar' ile karşılaştıkları iççin rahatsızlar. Nereyi bulurlarsa oraya saldırıyorlar. Şimdi de hedefleri BES sistemini zayıflatmak. Bu sistemin 150 milyar lire değil de 500 miller lire olduğunu düşünün o zaman bu saldırılar hiç yapılamayacak. Dolayısıyla sistemin büyümesini, insanların güveninin artmasını istemiyorlar. Çünkü güçlü ekonomiye istedikleri gibi saldırıp ekonomik ve siyesi rant elde edemiyecekler.
HER TÜRLÜ SİGORTA MEVCUT
Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki hesaplar devlet garantisinde. Sadece bununla kalmıyor tüm sistem Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketleri tarafından izleniyor, denetleniyor ve kontrol ediliyor. Zaten vatandaş tüm işlemleri elektronik ortamda izliyor kendi denetimini de yapıyor.
ÜÇ AYRI KAZANÇ VAR
Bu sistem hem emeklilik açısından hem de getiri açısından çok avantajlı. Hem katılımcılar kazanıyor hem de ekonomi güçleniyor. İşte bu durum da birilerini çok rahatsız ediyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatırılan her katkı payının yüzde 25'ini devlet ödüyor. Yani 100 lira yatıran bir vatandaşın hesabında 125 lira oluyor. Para yukarıda anlattığımız gibi sizin tercihleriniz sorularak çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor ve bunu da yatırım şirket ve fonları yapıyor. buradan da kazanç elde ediliyor.
Otomatik katılımlı sistemde ise yüzde 25 katkının yanında sistemde kalana 1000 TL nakit ve emeklilik tarihinde toplam paraya yüzde 5'lik bir katkı daha yapılıyor.