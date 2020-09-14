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Devletten 1000 TL yardım! başvuru şartları nelerdir?

Pandemi sürecinde 6 milyondan fazla haneye ödenen 1000 TL’lik ödemeleri üçüncü fazla devam ediyor. Bunun için e-devletten başvurmak çok kolay. Sabah gazetesi yazarı 1000 TL almak için yapılması gerekenleri yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 14.9.2020 17:24 Son Güncelleme: 14.9.2020 17:28 ABONE OL
Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Bunda hükümetin dinamik olarak salgın sürecinde aldığı hızlı kararla çok büyük etken oldu. Salgının başladığı Mart ayı ile birlikte tedbirler hemen devreye sokulurken neye ihtiyaç duyuluyorsa o konuda aksiyon alınarak yaralar sarıldı. Gerek şirketler, gerek esnaf ve gerekse çalışanlar için önemli destekler bir bir devreye sokularak hem iş yerleri korundu hem de çalışanlar.. Bu arada kısa çalışma ödeneği, ücret desteği ve işsizlik maaşı gibi sosyal desteklerle de vatandaşın nakit ihtiyacı anında karşılandı.

Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu.

Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

Yaklaşık 6 milyon aileye 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu fazla birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.

Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

*Düzenli geliri olmayanlar

*Günlük yevmiye ile çalışan işsizler

*Her haneden bir kişi

KİMLER ALAMAZ?

*Kamu işçileri, memurlar, emekliler

*Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar

*Daha önce destekten yararlananlar

Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

NASIL BAŞVURULACAK?

E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.

HANGİ SORULAR SORULUYOR?

*Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)

*Aylık toplam geliriniz ne kadar?

*Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?

*En son ödediğiniz su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

SOSYAL DESTEKLER 31 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

ÖDEMELER --------------- KİŞİ/HANE SAYISI -------------- MİKTAR (TL)

Sosyal Destek FAZ 1 ------ 2 milyon 111 bin 254 hane -------- 2. 111. 254.000

Sosyal destek FAZ 2 ------- 2 milyon 316 bin 10 hane -------- 2. 316.000.000

Sosyal Destek FAZ 3 ------- 1 milyon 802 bin 51 hane -------- 1. 802. 051.000

Biz Bize Yeteriz Türkiyem---- 1 milyon 626 bin 751 hane---- 1. 626. 751.000

Kısa Çalışma Ödeneği --- 3 milyon 576 bin 805 çalışan ---- 16. 685. 966. 283

Nakdi Ücret Desteği ------ 1 milyon 901 bin 212 çalışan ----- 3. 611. 536.114

İşsizlik Ödeneği --------- 775 bin 252 kişi ------ 3. 128. 712. 413

TOPLAM: 31 milyar 282 milyon 280 bin 810 lira

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Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?
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