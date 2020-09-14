Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Bunda hükümetin dinamik olarak salgın sürecinde aldığı hızlı kararla çok büyük etken oldu. Salgının başladığı Mart ayı ile birlikte tedbirler hemen devreye sokulurken neye ihtiyaç duyuluyorsa o konuda aksiyon alınarak yaralar sarıldı. Gerek şirketler, gerek esnaf ve gerekse çalışanlar için önemli destekler bir bir devreye sokularak hem iş yerleri korundu hem de çalışanlar.. Bu arada kısa çalışma ödeneği, ücret desteği ve işsizlik maaşı gibi sosyal desteklerle de vatandaşın nakit ihtiyacı anında karşılandı.

Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu.