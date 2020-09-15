Her 5 ödemenin 2’si banka kartıyla

Banka kartı ve kredi kartında, gerek teknoloji gerek de hacim olarak Avrupa'nın en büyük pazarları arasında yer alan Türkiye'de, nakit dışı ödemelerde artış kesintisiz sürüyor. Ekonomide normalleşmenin başlamasıyla birlikte, banka kartları ve kredi kartlarıyla temmuzda ayında 112.1 milyar lira ile rekor ödeme gerçekleştirilirken, ağustosta da bu trende devam etti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ağustos ayında kartlı ödeme tutarı 102 milyar TL'ye yükselirken, kartlarla yapılan her 5 ödemenin 2'si banka kartlarıyla gerçekleştiBKM, ağustos ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayı sonunda Türkiye'de 72.6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı kullanılıyor. Ağustos 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 248.6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ağustosta toplam 101.6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 83.8 milyar TL'si kredi kartlarıyla ödenirken, 17.8 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 44 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 18 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu.Geçmişte maaş kartı olarak adlandırılan ve sadece para çekmek için kullanılan banka kartları günümüzde ödemelerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bugün internetten yapılan ödemelerden simit, kahve, ulaşım gibi mikro ödemelere kadar tüm ödemelerde banka kartlarının kullanıldığı görülüyor. Geçen ay banka kartlarıyla 225 milyon adet ödeme yapılırken toplam ödemelerin yüzde 37'sinde banka kartları kullanıldı. 10 yıl önce her 10 kartlı ödemeden 1'i banka kartlarıyla gerçekleşirken, bugün gelinen noktada her 5 kartlı ödemeden 2'si artık banka kartlarıyla yapılıyor. Banka kartlarıyla yapılan ödeme sayısı Ağustos 2010'da 18, 2015'in aynı ayında 77 milyon adet olarak gerçekleşmişti. Banka kartlarıyla yapılan ödeme sayısı 10 yıl önceye göre yüzde bin 150, yani yaklaşık 13 kat büyüdü.KARTLI ödemelerde, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış yüzde 78 ile "elektronik eşya" sektöründe gerçekleşti. Söz konusu sektörde Ağustos 2019'da 4.4 milyar lira olan ödeme tutarı, bu yılın aynı döneminde 7.7 milyar liraya çıktı. Yapı malzemeleri sektöründeki ödemeler yüzde 49 artarak 3 milyar liradan 4.5 milyar liraya, mobilya/dekorasyon sektöründeki ödemeler ise yüzde 33 artarak 2.7 milyar liradan 3.5 milyara ulaştı. Kartlı ödemelerde bu yılın ağustos ayında en fazla ödeme market-gıda sektöründe gerçekleşti. Söz konusu sektörde geçen yılın ağustos ayında 22.1 milyar lira olan ödeme tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 28 artarak 28.3 milyara çıktı. Sağlık-kozmetikte de ödeme tutarı yüzde 27 artarak 3.2 milyar liradan 4.1 milyar liraya ulaştı.