AXA Sigorta’dan ‘sağlığım tamam’ kampanyası

AXA Sigorta sağlık seferberliği kapsamında "Sağlığım Tamam" kampanyası başlattı. Herkesin uygun fiyatlarla özel hastanelerde tedavi olma ayrıcalığından yararlanmasını sağlayacak "Sağlığım Tamam" tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü, ulusal bir kampanya ile iletişime taşındı. Sağlıklı Yaşam İndirimi ile müşterilerinin kendilerine daha iyi bakmaları için onları teşvik etme ve her yıl yapılan sağlık harcamalarına ve tedavi giderlerine bağlı olarak, müşterilerine yıllar içinde yüzde 50'ye varan kademeli indirimlerden faydalanmalarına da imkân sağlanıyor.