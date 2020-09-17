1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı başladı! Simgelerin köprüsünde sona doğru

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki'nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaştı.