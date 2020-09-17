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1915 Köprüsü'nde halat montajı başladı! Simgelerin köprüsünde sona doğru

Boğazı'nda yapımı sürdürülen 'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajı için boğaz 05.00-17.00 saatlerinde çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak.

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 07:01 Son Güncelleme: 17.9.2020 07:17 ABONE OL
1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı başladı! Simgelerin köprüsünde sona doğru

Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor. Gemiyle 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı başladı! Simgelerin köprüsünde sona doğru

" Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi. Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı başladı! Simgelerin köprüsünde sona doğru

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki'nin içinden geçen -Bursa kara yoluna kadar ulaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı başladı! Simgelerin köprüsünde sona doğru

GEÇİCİ ÇALIŞMA HALATI MONTAJI

Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajı işlemleri de sürüyor. Geçen hafta güney yönlü montajı tamamlanan halat çalışmalarının ardından kuzey yönlü çalışmalara başlandı. Halat montajının yapılabilmesi için Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı başladı! Simgelerin köprüsünde sona doğru

Bu kapsamda, 1915 Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı başladı! Simgelerin köprüsünde sona doğru
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