İŞKUR TYP okullar çalışan alımları tüm hızıyla devam ediyor. Başvurularını gerçekleştirmiş olan vatandaşlar sonuçların açıklanmasını beklerken, başvuru süreci ise halen devam ediyor. Koronavirüs salgını döneminde okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi personel ihtiyacı çok olacağı için alımlar yapılıyor. İŞKUR'un son dakika verdiği MEB ilanlarında oldukça acil alımlar yapılacak. Peki, İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYP başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlanıyor. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak biliniyor.. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller haziran ayına kadar çalışabilecekler.