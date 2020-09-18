Ticaret ve yatırımda 400 yıllık partner

İkili ilişkilerin tarihinin 17'nci yüzyıla kadar uzandığı Hollanda, ekonomik ilişkiler açısından da en yakın Avrupa ülkelerinden biri oldu. Hollanda ikili ticaret hacmi bakımından Türkiye'nin yedinci büyük ortağı. 2019'da Hollanda'ya ihracat ciddi bir artış göstererek 5 milyar 763 milyon dolar olurken; ithalat ise 3 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kovid-19 pandemisine rağmen 2020'nin Ocak-Temmuz döneminde Hollanda'ya ihracat 2 milyar 908 milyon doları bularak 3 milyar dolara yaklaştı. 5.7 milyar dolarlık 2019 yılı rakamını da yakalaması bekleniyor. İthalat tarafında 2020'nin ilk yedi ayında 1 milyar 935 milyon dolarlık bir rakama ulaşılmış durumda.2002-2019 döneminde Hollanda Türkiye'ye 25 milyar 402 milyon dolar doğrudan yatırım yapmış ülkelerden biri. Bu rakamla 2019'da da en çok yatırım yapan ülke sıfatını korudu. Aralık 2019 tarihi itibariyle, Türkiye'de aralarında Unilever, ING Bank, AGT Netherlands, Achma gibi firma ve bankaların da olduğu 3.214 firma ve 40 irtibat bürosu faaliyet gösteriyor.Türkiye'de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp endüstrisi, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet göstermektedirler. Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2019 döneminde Türkiye'den Hollanda'ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 13 milyar 763 milyon dolar olurken, 2019 yılında Türkiye'den yurtdışına yapılan doğrudan yabancı yatırım bakımından Hollanda ilk sırada yer alıyor. Türkiye'den ihraç edilen başlıca ürünler motorlu taşıtlar, otomobiller ve tekstil ürünleri olurken, Hollanda'dan ithal edilen ürünler arasında demir çelik, döküntü ve hurdaları, poliasetaller, epoksit-alkid reçineler, petrol yağları ve traktörler ön plana çıkıyor.HOLLANDA'DA Türk kökenli işadamları tarafından kurulan şirketlerin sayısının 23 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Girişimciler, toplam 6 milyar euro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yaklaşık 8 milyar euro tutarında da ciroları var.NÜFUSU görece olarak küçük de olsa 2019 yılında Türkiye'ye gelen Hollandalı turist sayısı artmaya devam etti. Yüzde 10'un üzerinde artışla 1 milyon 117 bin olarak gerçekleşti. İki ülke yapılan JETCO toplantılarında ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi kondu. Son toplantı ise 11 Eylül 2019'da Ankara'da düzenlendi.KOVID-19 salgını ile birlikte ülkeler arasında Çin'e bağımlılığın riskleri daha fazla gözüktü. Hollanda'da da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi tedarik zincirini çeşitlendirme eğilimi içinde. Bu süreçte Türkiye gibi Avrupa'ya yakın mesafedeki alternatif ve güvenilir tedarikçilerin daha fazla aranacağı konusunda ortak bir görüş var. Uzmanlar özellikle Türk ürünlerine olan talebin giderek artacağı görüşünde. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi sıralamasında 17'nci sırada yer alan Hollanda ile yerleşik Türk şirketlerin ve girişimcilerinin varlığı ikili ilişkileri de dinamik tutan bir etken. Hollanda ile birbirine rakip olmayan kaynakları itibarıyla birbirlerini tamamlayıcı ülkeler pozisyonunda olmak da bir diğer avantaj. Türkiye'nin özellikle hayvancılık, inovatif tarım ve yenilenebilir enerji konusunda Hollanda ile işbirliği yapabileceği belirtiliyor.