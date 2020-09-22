Axa Sigorta’dan “Sağlığım Tamam” sağlık seferberliği

SAĞLIĞIMIZIN kıymetini daha iyi anladığımız bu dönemde, sevdiklerinin üzerine titreyenlere, hem sevdiklerini hem bütçelerini koruyacakları seçimleri sunan Axa Sigorta; herkesin uygun fiyatlarla özel hastanelerde tedavi olma ayrıcalığından yararlanmasını sağlayacak "Sağlığım Tamam" tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü ulusal bir kampanya ile iletişime taşıyor. Axa Sigorta, tüm salgın hastalık teminatlarını da poliçe kapsamına alıyor. Üstelik, Sağlıklı Yaşam İndirimi ile müşterilerinin kendilerine daha iyi bakmaları için onları teşvik ediyor ve her yıl yapılan sağlık harcamalarına ve tedavi giderlerine bağlı olarak, müşterilerine yıllar içinde %50'ye varan kademeli indirimlerden faydalanma imkânı sunuyor. Sağlığım Tamam sigortası ile yaş sınırı 59'dan 65'e çıkarılarak daha geniş bir kitlenin üründen faydalanmasını sağlanırken ekim ayının sonuna kadar yakınlarıyla birlikte gelerek aynı anda 5 kişi ve üzeri sağlık sigortalı olanlara özel %10 "sülale indirimi" ve aile üyelerine yönelik %7.5 "aile indirimi" sunuluyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşçan, "Axa Sigorta olarak amacımız 'insanlığın gelişmesi adına insanlar için önemli olanı korumak'. Bu anlamda sağlık her zaman öncelik verdiğimiz alanlardan biri. Son dönemde hayata geçirdiğimiz kampanya ve hizmetlerimizin yanı sıra hazırladığımız Sağlığım Tamam iletişim kampanyası ile sigortalılarımızın sağlıklarını korumalarına destek olmak adına seferberliğimize hız kattığımızı söyleyebilirim. Sigortalılarımız Sağlığım Tamam ile küçük ya da büyük tüm sağlık ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor. Üstelik müşterilerimiz kendilerine iyi baksın diye de onları teşvik amaçlı Sağlıklı Yaşam İndirimi dönemini başlatıyoruz. Sağlıklı yaşam indirimi ile müşterilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları sağlık harcamalarına ve tedavi giderlerine göre, kullanımlarına bağlı olarak sonraki yıllarda %50'ye varan oranlarda kademeli indirim fırsatı sunuyoruz" dedi.