Flaş! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

Her yıl binlerce üniversite öğrencisine verilmekte olan KYK burs ve kredi için başvurular belirlenen tarih aralıklarında alınıyor. Üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla beraber gözler bu kez de işlemlerin alınacağı o tarihe çevrildi. Henüz beklenen tarih açıklaması ise gelmedi. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelen son açıklamada her yıl düzenli olarak Ağustos ayında alınmakta olan KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinin bu yıl pandemi süreci nedeniyle ileri tarihte alınacağı bildirildi. Bu sürecin YÖK tarafından duyurulacak akademik takvime göre bildirileceği duyuruldu…
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK, geçen sene burs ve kredi başvurularını üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan son bilgilendirmede, başvuruların YÖK tarafından açıklanacak akademik takvimden sonra başlayacağı ifade edilmişti. Bu açıklamayla birlikte gözler YÖK'ün akademik takvimine çevrildi. YÖK'ün yeni yılın takvimini ekim ayı içerisinde açıklaması bekleniyor.
YÖK'ten yapılan son açıklamada "üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir." ifadelerine yer verilmişti.
Dolayısıyla başvuruların ekim ayından önce başlaması beklenmiyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.