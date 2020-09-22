Flaş! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

Her yıl binlerce üniversite öğrencisine verilmekte olan KYK burs ve kredi için başvurular belirlenen tarih aralıklarında alınıyor. Üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla beraber gözler bu kez de işlemlerin alınacağı o tarihe çevrildi. Henüz beklenen tarih açıklaması ise gelmedi. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? KYK BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelen son açıklamada her yıl düzenli olarak Ağustos ayında alınmakta olan KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinin bu yıl pandemi süreci nedeniyle ileri tarihte alınacağı bildirildi. Bu sürecin YÖK tarafından duyurulacak akademik takvime göre bildirileceği duyuruldu…