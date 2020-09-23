İkinci el cihaz pazarı kayıt altına alınıyor

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulması düzenlemesinde sona gelindi. A Para'da Hande Özdemir'in sunduğu Kobi Platformu programına katılan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ikinci el mobil iletişim cihazları düzenlemesinin hem sektöre hem vatandaşa hem de devlete pozitif etkilerinin olacağını söyledi. Türkiye'de yılda 20 milyon cep telefonunun el değiştirdiğini dile getiren Turnacı, şunları söyledi: "Yeni düzenlemeyle ikinci el telefonlar yeniden garantili satılabilecek. Vatandaşın güvenlik zafiyetleri ortadan kalkacak. Devletimiz hiç gelir elde edemeyeceği bir alandan artık gelir elde edilebilecek bir alana geçmiş olacak. Düzenleme 170 bin direkt, 800 bin dolaylı istihdam sağlayan sektörün istihdamına da olumlu katkı sağlayacak."Düzenlemeye göre kullanılmış cep telefonu ve tabletler yetki verilen merkezlerde yenilenecek. Ürünün kayıtdışı çıkması ya da yasa dışı yollarla ülkeye girmesi, ayıplı ürün olması, arızalı çıkması gibi birçok sıkıntının ortaya çıktığı pazarda yeni düzenlemeyle birlikte bütün bu mağduriyetlerin ortadan kalkacağını belirten Turnacı, "Artık vatandaşımız ikinci el telefon alırken hiçbir güvenlik mağduriyeti yaşamayacak. Kayıtdışı olup olmadığını test ederek, belgeleyerek, kişisel verileri korunarak, belirli kurumlar tarafından sorumluluk alınarak bu süreç çözülecek. Arıza sorunlarının yaşanmasına önlem olarak yenileme merkezlerinin tayin ettiği yetkili alıcılar ve satıcılar vasıtasıyla ya da yenileme merkezleri üzerinden, 1 yıl garanti verilecek şekilde bir ticaret ortamı yaratılacak. Bu vatandaşın güvenli bir şekilde alışveriş yapmasına imkan sağlarken, sektördeki işlem hacmini de artıracak" ifadelerini kullandı.Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini ancak şu anda standartların oluşturulmasının beklendiğini kaydeden Turnacı, "Standartları oluştururken de legal kanalı çok doğru belirlemeliyiz. Ticaret Bakanlığı'nın lisans vereceği yenileme merkezleri üzerinden ve yetkili alıcı ve satıcılar tarafından satış yapılacak. Bu satış yerlerinin standartlarını da çok doğru belirlemeliyiz. Suistimal kanallarını tamamen bertaraf etmeliyiz. Aynı şekilde yetkili alıcı ve satıcılar için de bunlar geçerli. Yenilenmiş ürünler ekonomiye yeniden dahil edilebilecek nitelikte olmalı. Gerçekten sektöre ve ülkeye katkı sağlayacak firmalar olması için standartlar doğru belirlenmeli" diye konuştu. Bu düzenlemeyle 1 yıl vatandaşın tüketici haklarından da yararlanabileceğinin altını çizen Turnacı, "Vatandaş ilgili seri numaralı ürünün geçmişteki hiçbir sorumluluğunu üstlenmeyecek. Satarken de aynı süreç geçerli. Fiyat kargaşasından uzak, merkezlerin belirlediği fiyatlar çerçevesinde ürününü satabilecek. 20 yılı aşkın süredir bu pazar mevcut. Artık bu sorunların çözüme kavuşacak olması tüm sektörü mutlu etti" şeklinde konuştu.SEKTÖRÜN elini rahatlatacak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Turnacı şunları söyledi: "IMEI (seri numarası) kopyalama yöntemiyle şu anda yasa dışı yollardan ülkemize getirilen cihazlar satışa sunuluyor. Son düzenlemeyle 7 sene sinyal alınamayan cihazların IMEI havuzundan çıkarılmasına karar verildi. Ancak yeterli değil. Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu satılan bir ülkede 7 sene sinyal almayan IMEI havuzu çok ciddi rakamlar tutuyor. Bu da yasa dışı iş yapan insanları cezbediyor. Biz bu sürenin 2 yıla düşürülmesini istiyoruz. Belki çekmecenizde kullanmadığınız bir telefon başkası tarafından kopyalanıp, kullanılıyor olabilir. 2 yıl sonra siz bu ürünü kullanmak istediğinizde e-devlet ya da BTK üzerinden anında açılması gerçekleşebilir. Bu şekilde hem seri numaraları çalınmamış olur hem de sektöre bir trafik daha yaratılabilir. İnşallah yakın zamanda bu konuda da olumlu sonuçlar almayı umut ediyoruz."DÜNYA Melek Yatırım Platformu Global Başkanı Baybars Altuntaş, platformun 81 ülkede yaptığı Covid-19 araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Altuntaş, pandemi süreci ve sonrasında start-up ekonomisiyle alakalı şu bilgileri verdi: "Startup'ların yüzde 70'i mayıs ayını takip eden 6 ay boyunca nakit sıkıntısıyla karşılaşmayacaklarını ancak salgın durumunun değişmemesi, yeni faturalar kesilip eski düzene geçilmemesi durumunda kasımda nakit akışında önemli sıkıntılar yaşanacağını belirtiyorlar. Yani start-up cephesinde kasım ve aralıktan itibaren nakit akışında değişiklikler bekleyebiliriz. Salgının en önemli etkisi en küçükte büyüğe kadar dijital tranformasyonun zorunluluk haline gelmesi. Ancak 6 ay sonrasını göremeyen küçük işletmeleri bu transformasyona nasıl yatırım yapabilecekleri önemli bir soru işareti. Ortaya çıkan üçüncü sonuç ise KOBİ dünyasındaki girişimcilerin artık startup ekonomisini keşfetmek için kolları sıvadıkları. Geleneksel girişimciler melek yatırımcı olmak üzere startup ekonomisiyle ilgilenmeye başladılar. Startup ekonomisinde likidite artacak gibi görünüyor."