Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Diyarbakır'a müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Diyarbakır'a yönelik önemli projeleri duyurdu. Bakan Varank, "Birazdan şehrimizin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek." dedi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şu şekilde:

KADIN İSTİHDAMINA TEŞVİK

"Tekstil İhtisas OSB'de kadın istihdamını teşvik etmek üzere bir kreş kuruyoruz. Böylece kadınların çalışmasının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakım desteğini sağlamış olacağız."

DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK MESAJI

"Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu inanıyorum ki bölgede istismar siyaseti yürütenlerin yüzüne her gün bir tokat gibi iniyor. Biz de o annelerimizin direnişinden, kararlılığından ilham alıyoruz."

"Diyarbakır ve bölgemizde istismar siyasetinin tüm etkilerini ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Artık şunu çok açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir. Bunu tersine çevirmek isteyenlere bir an dahi göz açtırmayacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kobani soruşturmasıyla ilgili olarak, "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler." dedi.