TEKNOFEST'e Yerli ve milli Deneyap Yazılım Kartı damga vurdu: İHA'larda kullanılabilecek!

"İHA'LARDA KULLANILABİLECEK OTONOM BİR KART"

Sunumu sırasında kartın özelliklerini tanıtan bir video da izleten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok olan bu kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST'in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart. Biz istedik ki standart haliyle bile çok önemli işlevleri olsun. İşlemcisi güçlü olsun, yapay zeka tabanlı, farklı portları olsun, nesnelerin interneti projelerine hizmet edebilsin. Kamerası, mikrofonu olsun, wi-fi ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla çalışabilen bir kart oldu. 32 Bit İşlemci, 2 Mp kamera, çeşitli yapay zeka uygulamaları imkan sağlayabilen bir kart. Tüm robotlarda ve telefonlarda kullanılabildiği gibi 6 eksen ataletsel, grafik tabanıyla sürükle bırak uygulamalarını kullanabilen, C++ programlarıyla kodlanabilen, devre tahtasına uyumlu bir kart."