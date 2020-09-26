İlk yerli uçan araba ‘CEZERİ’: Herkesi pilot yapacak!

'TÜRKİYE BU ALANDA BEN DE VARIM DİYOR'

Cezeri'ye ilişkin çalışmaların çok yönlü ve kapsamlı şekilde devam ettiğini dile getiren Selçuk Bayraktar, "Teknolojik hamleler birbiri ardına geliyor. Bu bizim çok uzun bir yolculuğumuzun hikayesidir. Ben şuna da benzetiyorum. 2005 yılında yaptığımız Türkiye'nin ilk milli ufak 5 buçuk kiloluk insansız hava aracına da benzetiyorum. Bugün 2005'ten bu yana 15 yıl içerisinde Türkiye dünyanın kendi sınıfında en modern en iyisi diyebileceğimiz 5 buçuk tonluk Akıncı'yı yapar hale geldi. Ve dünyada sadece birkaç ülke bu sınıfta ve kapasitede insansız hava aracı yapıyor. Yarınların yarışında bugünden çalışanlar olacak, bu kesin. Türkiye artık bu alanda ben de varım diyor" değerlendirmesinde bulundu.