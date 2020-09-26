Mikro Yazılım’dan eğitim ve istihdam hamlesi

Kullanımı kolay, fonksiyonel ticari yazılım çözümleri sunan Mikro Yazılım, hem öğrencilere hem iş arayanlara hem de kariyerini geliştirmek isteyen çalışanlara çok özel bir fırsat sunuyor. 600'ün üzerinde eğitim videosu ile online sertifika sınavlarını tüm Türkiye'ye ücretsiz olarak açan Mikro Yazılım, Akademikro çatısı altında iş fırsatları yaratmaya hazır. Hem web hem de mobilden ulaşılabilen Akademikro'ya 'Akademikro' kodunu kullanarak giriş yapanlar tüm eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Kısa sürede 2.000'den fazla kişinin üye olduğu platformda, toplamda 6.000 saatin üzerinde eğitim videosu izlendi.Mikro Yazılım'ın bilgi birikimi, mühendislik çözümleri, dinamik yapısı ve müşteri odaklı yaklaşımını çatısı altında topladığı Akademikro tüm Türkiye'ye açıldı. 2016'dan beri online eğitim veren eğitim portalı bugüne dek yalnızca Mikro Yazılım iş ortakları ile müşterileri tarafından kullanılabilmekteydi. Temel düzey ile birlikte 9 farklı alandaki uzmanlık eğitimlerinin yer aldığı Akademikro'ya 'Akademikro' kodunu kullanarak giriş yapanlar tüm eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Akademikro eğitimlerini ücretsiz olarak sunan Mikro Yazılım, katılımcılarının alacakları sertifikalarla Mikro Yazılım'ı kullanan 100.000'den fazla firmada iş bulmaları için de önemli bir fırsat sunuyor.Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, "Özellikle artış gösteren genç işsizliğinin özenle üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. Ülke genelinde istihdama artı bir değer katmayı amaçladığımız Akademikro eğitim portalımızla online eğitimin çok kıymetli olduğu bu günlerde ücretsiz üyelik ve eğitimlerden faydalanma fırsatı sağlayarak biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmek istedik. Eğitimin kendinize yapacağınız en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz. Akademikro ile katılımcılara başlangıç eğitimleri ile birlikte farklı kategorilerdeki onlarca eğitimi tamamlayarak finans ve ERP süreçlerini kapsayan teorik bilgiyi ve bu bilginin Mikro Yazılım ile iş hayatında nasıl uygulanacağını öğrenme fırsatını sunuyoruz. Akademikro ile öğrenciler, üniversitelerden mezun olduklarında edindikleri teorik bilginin yanında iş hayatında hemen kullanabilecekleri ve onları diğer adayların önüne geçirecek altın bileziğe de sahip oluyorlar" diyor.Ticari yazılım kullanabilenlerin günümüzde işşiz kalma ihtimalinin diğer sektörlere oranla daha düşük olduğunun altını çizen Tomuş, "Her şirketin mutlaka bir muhasebe sistemi olmak zorunda. Tek bir kişilik şirkette bile bu kadar önem arz eden muhasebe süreci, orta boy ve büyük işletmelerde çok daha kritik. Dolayısıyla bu şirketlerde muhasebe departmanlarına alınacak personellerin kalifiye olması tercih ediliyor. Akademikro çatısı altında verdiğimiz kalifiye online eğitim ile önemli bir misyonu yerine getiriyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz Akademikro eğitim portalının bir ihtiyaca cevap verdiğini düşünüyoruz. Akademikro'ya gösterilen ilgi de doğru bir proje gerçekleştirdiğimizi bizlere gösteriyor. Kısa sürede 2.000'den fazla kişinin üye olduğu platformda, 6.000 saatin üzerinde eğitim videosu izlendi. Toplamda 10 ders ve 614 video bulunan platformumuzda yer alan eğitimlerini tamamlayan katılımcılar 1 yıl boyunca geçerli olan eğitim sertifikasını almaya hak kazanarak Mikro Yazılım'ı kullanan 100.000'den fazla firmada iş bulma fırsatı yakalıyor" şeklinde sözlerine devam etti.Ön muhasebe/finans, lojistik/sevkiyat/ticaret yönetimi, sistem yönetimi - özelleştirilmiş raporlama, İK/bordro, muhasebe, e-Dönüşüm, perakende çözümler market/mağazacılık, üretim yönetimi/planlama/sonlu kapasite ve maliyet muhasebesi gibi konularda eğitimler sunan portal, katılımcılara iş hayatında fayda sağlayacak içerikler sağlıyor. 600'ün üzerinde video ve online sertifika sınavları sunan platform ile başlangıç eğitimlerinin yanı sıra farklı kategorilerdeki onlarca eğitime de katılmak ve eğitimler sonunda sertifika almak mümkün.