Servis sektörünü dijitalleştiren girişim

Dijital dünyanın getirdiği kolaylıklarla birçok sektörde tüketicinin yaşadığı deneyim dönüşüm geçirdi. Dizi tüketme alışkanlıklarımızdan, mobil bankacılığa kadar farklı sektörlerde ürün ve hizmetlere daha hızlı, daha zahmetsiz, daha kişiselleştirilmiş şekilde ulaşabiliyoruz artık.Hepimizin evlerinde farklı markalara ait ürünler bulunmakta ve bizler çoğunlukla bu ürünlere ait dokümanları saklama veya bulma zorluğu çekiyoruz. Kullandığımız ürüne ait bir sorun olduğunda kime, nereye başvuracağımızı bilmiyoruz veya bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu konuda önemli bir çözüm sağlayan servvis. com hayata geçti. Konuyla ilgili Servvis CEO'su Turgay Dağ şunları anlattı: "Öte yandan beyaz eşya ve elektronikler için teknik servise ulaşmamız gerektiğinde ise süreç hala son 40 yıldır nasıl yürüyorsa öyle devam ediyor. 7 gün 24 saat teknik destek bulmak çok zor. Birçok marka bunu sağlayamıyor oysa bizlerin de bazı ufak problemler için yapacağı pratik dokunuşlar çözüm sağlayabiliyor. Günlük hayatta kullandığımız ürünün aksesuarını bulmakta, garanti uzatmakta hepimizin başına ya bir olay gelmiştir ya da bir yerde böyle bir hikaye dinlemişizdir. Arama motorlarında yapılan aramalarda tüketiciyi yetkili teknik servis görüntüsü altında yanıltan "merdiven altı" servislerin türemesiyle mağduriyetler söz konusu oluyor.Yaklaşık 23 milyon hane olan ülkemizde her evde 25 cihaz olduğunu düşünürsek çok geniş bir kapsamdan ve ihtiyaçtan bahsediyoruz. Servvis ile beyaz eşya ve elektronik cihazların bakım ve tamir süreçlerini kolaylaştırmayı, kullanıcının cep telefonlarına yükledikleri servvis uygulaması üzerinden bir butonla farklı markaların teknik servislerine anında ulaşılabilmesini hedefledik. Sektörde dijitalleşme ihtiyacı konusunda herkes hemfikir. Servvis üretici marka – müşteri – yetkili teknik servisten oluşan üçlü sacayağında çok önemli bir rol ve sorumluluk üstleniyor. Bu nedenle işin hazırlık aşamasında farklı ürün gruplarındaki satış sonrası süreçleri detaylı inceledik, müşteri ihtiyaçlarını çok ciddi araştırıp ideal süreçleri çizdik. Farklı üretici firmalarla, teknik servislerle görüşmeler yapıp görüş alışverişinde bulunduk.Uygulamanın 2 ana bölümü var. Kullanıcının bilgileri girdiği önyüz ve bizim ürün, marka bilgilerini girdiğimiz arka yüz. Biz servvis olarak arka yüzde arıza tipleri, düzenli bakım ihtiyaçları, faydalı bilgiler için ürün grubu ve markalar bazında algoritmaları oluşturduk. Böylelikle Servvis, müşterinin sahip olduğu kurulum, bakım ve onarım desteği isteyen tüm beyaz eşya, küçük ev aletleri ve elektronik cihazları tek bir uygulamadan (IOS ve Android) yönetmesini sağlayan marka bağımsız bir dijital platform olarak hayata geçti.