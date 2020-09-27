Pandemiyle talep arttı rezervasyon aralığa uzadı

Dünyayı sarsan Kovid-19 virüsüne karşı en etkili mücadele yöntemlerinden birinin bağışıklığını güçlendirmek olduğu verilerle de ortaya konuldu. Bu kapsamda insanlarda bilinç artarken wellness yani sağlıklı yaşama da olan talep de katlandı. Vitalica Wellness-Ethica- Estetica markalarıyla sağlık, Le Meridien Bodrum markasıyla turizm sektörlerinde faaliyet gösteren MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, mottolarının hasta olmadan önce bağışıklığı güçlendirerek sağlıklı kalmak olduğunu söyledi.Akdoğan, "Bu alanda son 2 yıldır Vitalica Wellness markamıza çok ciddi yatırım yaptık. Bu markanın bir şubesini Bodrum'daki otelimizde bir şubesini de İstanbul'da açtık. Bu alandaki çalışmalarımızı ve wellness'ı anlatmaya çalışırken pandemi meydana geldi. Bu süreçte wellness'ın önemi ortaya çıktı. Bizim wellness için 3 yılda yapamayacağımız tanıtım, pandemi döneminde 3 ayda oldu. İnsanlar wellnes'ın önemini anladı" dedi. Ege Bölgesi'nin ilk sertifika alan otellerinden biri olduklarını dile getiren Akdoğan, "Sağlık sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için bu alanda ciddi bir tecrübemiz var. Bunun etkisiyle hemen sertifikamızı aldık ve 3 Haziran'da otelimizin kapılarını açtık" diye konuştu.Le Meridien Bodrum Beach Resort otelinin sağlıklı yaşam konseptinde hayata geçirildiği hatırlatan Akdoğan, şunları anlattı: "Otelimiz 84 bin metrekare alana yayılıyor. 650 metre sahil şeridi var. Alan çok büyük olduğu için izole tatil imkânı sunuyor. O nedenle de çok güçlü bir talep oluştu. Temmuz doluluğumuz yüzde 65, ağustos yüzde 95 oldu. Eylülü 55-60 arasında kapatacağız. Özellikle villalar ve süitlere büyük talep var. Wellness kamplarına başladık ve bunlara yurtdışından büyük ilgi var. Misafirlerimizi yüzde 80'i yabancı. Yüksek talebin etkisiyle otelimizi aralık sonuna kadar açık tutacağız."BAKIRKÖY Ethica İncirli Hastanesi'nin 1.5 ay pandemi hastanesi olarak çalıştığını anlatan Akdoğan, "Şu an Kovid öncesi hasta sayısında yüzde 60-65'lere ulaştık" dedi. Estetica'da da hareketliliğin başladığını anlatan Akdoğan, "Yurtdışından hastaları almaya başladık. Daha çok Avrupa'dan talep var. Pandemi öncesinde aldığımız yabancı hasta sayısının yüzde 20'sine ulaştık. Yukarı bir ivme var" diye konuştu.AVRUPA'DA vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçtiğini ve aşının hala piyasaya sürülmediğini anlatan Akdoğan, "O nedenle biz önümüzdeki bir yılı temkinli olmamız gereken yıl olarak görüyoruz. Biz hizmet sektöründeyiz ve istihdam odaklı bir grubuz. 2021 temkinli olma yılı. Hedefimiz 2021'de mevcut istihdamı korumak" dedi.